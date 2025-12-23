Υπόθεση Έπστιν: Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ έδωσε στη δημοσιότητα 8.000 νέα έγγραφα - Real.gr

Τουλάχιστον 8.000 νέα έγγραφα προερχόμενα από την έρευνα για τον Τζέφρι Επστιν δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, που κατηγορείται από την αντιπολίτευση των Δημοκρατικών για παρακράτηση πληροφοριών στη δημοσίευση των ντοκουμέντων του φακέλου.

Τα νέα έγγραφα περιλαμβάνουν βίντεο και ηχητικά ντοκουμέντα, ανάμεσά τους και φωτογραφίες από τις κάμερες παρακολούθησης του κελιού του Τζέφρι Επστιν που χρονολογούνται από τον Αύγουστο 2019, όταν βρέθηκε νεκρός. Ο θάνατός του αποδόθηκε σε αυτοκτονία.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης ανέβασε online περί τους 11.000 συνδέσμους με νέα έγγραφα, αλλά ορισμένοι δεν οδηγούν πουθενά.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης είχε την υποχρέωση βάσει νόμου να δώσει στη δημοσιότητα το σύνολο του φακέλου την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, αλλά υποστήριξε ότι χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να δημοσιεύσει τα υπόλοιπα έγγραφα με προφυλάξεις ώστε να προστατευθούν τα θύματα η ταυτότητα των οποίων θα μπορούσε να αποκαλυφθεί μέσα από τις χιλιάδες των φωτογραφιών, των βίντεο και των κειμένων.

Θύματα και Δημοκρατικοί μέλη του Κογκρέσου έχουν επικρίνει την κυβέρνηση Τραμπ για παρακράτηση πληροφοριών και καθυστερήσεις στην δημοσίευση των στοιχείων.

Σε κοινή τους ανακοίνωση που αναρτήθηκε στο Χ δεκαπέντε από τα θύματα δήλωσαν ότι μόνο ένα μέρος των εγγράφων έχει δημοσιοποιηθεί και κατήγγειλαν «αφύσικη και ακραία» λογοκρισία στοιχείων «χωρίς καμία εξήγηση».

Προσήψαν επίσης στο υπουργείο Δικαιοσύνης ότι «άφησε εμφανείς τις ταυτότητες πολλών θυμάτων, προκαλώντας άμεσες και πραγματικές συνέπειες».

Οι Δημοκρατικοί βλέπουν πάντως στην καθυστέρηση αυτή έναν πολιτικό ελιγμό με στόχο την αποφυγή δημοσίευσης πληροφοριών επιβαρυντικών για τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εμφανίζεται σε φωτογραφίες στο πλευρό του Επστιν.

«Πρόκειται ξεκάθαρα για μία απόπειρα απόκρυψης», κατήγγειλε χθες ο επικεφαλής των Δημοκρατικών της Γερουσίας Τσακ Σούμερ, υποβάλλοντας πρόταση νόμου για την ενίσχυση της πίεσης επί του υπουργείου Δικαιοσύνης, το οποίο «παραβιάζει τον νόμο» αφού δεν δημοσίευσε το σύνολο του φακέλου την Παρασκευή.

«Το υπουργείο Δικαιοσύνης πρέπει να σταματήσει να προστατεύει τους πλούσιους και τους ισχυρούς κατά των οποίων δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες» στην υπόθεση αυτή, κατήγγειλε από την πλευρά του ο δημοκρατικός βουλευτής Ρο Χάνα, εκ των συντακτών του νόμου που υποχρεώνει το υπουργείο Δικαιοσύνης να προχωρήσει στη δημοσίευση όλων των εγγράφων της υπόθεσης και ζήτησε τη δημοσίευση συγκεκριμένων εγγράφων του φακέλου.

Η δημοσίευση των εγγράφων, που προέρχονται από την έρευνα των αμερικανικών αρχών για τον ισχυρό χρηματιστή και σεξουαλικό εγκληματία που πέθανε το 2019 πριν από τη δίκη του, πρέπει, υπό κανονικές συνθήκες, να φέρουν στο φως τις σχέσεις του με πρώτου μεγέθους προσωπικότητες, στις οποίες περιλαμβάνεται ο Ντόναλντ Τραμπ.

Αν και κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας το 2024 είχε συμφωνήσει για τη δημοσίευση του περιεχομένου του φακέλου Επστιν, στη συνέχεια έκανε στροφή καταγγέλλοντας «απάτη» ενορχηστρωμένη από τους Δημοκρατικούς.

Εμμονική με το σεξουαλικό σκάνδαλο, η εκλογική του βάση, η MAGA, εξεγέρθηκε όταν το υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε το καλοκαίρι ότι δεν έχει βρεθεί κανένα νέο στοιχείο που να δικαιολογεί τη δημοσίευση επιπλέον εγγράφων του φακέλου ή την απαγγελία νέων κατηγοριών.

Επειτα από πολύμηνες πιέσεις, ο Τραμπ αναγκάσθηκε να υποχωρήσει στην πίεση Δημοκρατικών αλλά και Ρεπουμπλικανών του Κονγκρέσου και επικύρωσε τον Νοέμβριο νόμο που επιβάλλει τη δημοσίευση του συνόλου των μη απορρήτων εγγράφων του φακέλου του σκανδάλου Επστιν.

Οκτώ πτήσεις με το ιδιωτικό αεροσκάφος του Επστιν

Σε ένα από τα email που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα με ημερομηνία 7 Ιανουαρίου 2020, εισαγγελέας της Νέας Υόρκης που δεν κατονομάζεται έγραφε ότι τα αρχεία πτήσεων δείχνουν πως ο Τραμπ είχε ταξιδέψει με το ιδιωτικό αεροσκάφος του Επστιν οκτώ φορές κατά τη δεκαετία του ’90, περισσότερες φορές απ’ ό,τι γνώριζαν οι ερευνητές. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονταν «τουλάχιστον τέσσερις πτήσεις» στις οποίες επέβαινε επίσης η Γκίλεν Μάξγουελ, η οποία ποινή 20ετούς κάθειρξης επειδή βοήθησε τον Τζέφρι Επστιν να κακοποιεί σεξουαλικά ανήλικα κορίτσια.

Σε μία πτήση, οι μόνοι τρεις επιβάτες ήταν ο Επστιν, ο Τραμπ και μία 20χρονη γυναίκα, το όνομα της οποίας είχε σβηστεί. «Σε δύο άλλες πτήσεις, δύο από τους επιβάτες ήταν γυναίκες που θα μπορούσαν να είναι πιθανοί μάρτυρες σε υπόθεση της Μάξγουελ», αναφέρει το έγγραφο.

Σε άλλο email, ο μη κατονομαζόμενος συντάκτης του γράφει, το 2021, ότι πρόσφατα εξετάζοντας στοιχεία που βρέθηκαν στην κατοχή της κυβέρνησης και προέρχονται από το κινητό τηλέφωνο του Στιβ Μπάνον βρήκε μια «φωτογραφία του Τραμπ και της Γκίλεν Μάξγουελ». Η κυβέρνηση απέκρυψε τη φωτογραφία.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό σχετικά με το email που αφορούσε τις πτήσεις του Τραμπ με τον Επστιν τη δεκαετία του ’90.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης ανήρτησε ανακοίνωση στο Χ στην οποία αναφέρεται: «Ορισμένα από αυτά τα έγγραφα περιέχουν αναληθείς ισχυρισμούς για λόγους εντυπωσιασμού που διατυπώθηκαν κατά του προέδρου Τραμπ και υποβλήθηκαν στο FBI λίγο πριν από τις εκλογές του 2020. Για να είμαστε σαφείς: οι ισχυρισμοί είναι αβάσιμοι και ψευδείς, και, αν είχαν έστω και ίχνος αξιοπιστίας, σίγουρα θα είχαν ήδη χρησιμοποιηθεί εναντίον του προέδρου Τραμπ.

Ωστόσο, στο πλαίσιο της δέσμευσής μας προς τον νόμο και τη διαφάνεια, το Υπουργείο Δικαιοσύνης δημοσιοποιεί αυτά τα έγγραφα με τις νομικά απαιτούμενες προφυλάξεις για τα θύματα του Επστιν.»

«Όλοι ήταν φιλικοί μ’ αυτόν τον τύπο»,

Από την κατοικία του στο Μαρ-α-Λάγκο, ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε ανησυχία για το κακό που μπορεί να προκαλέσει η δημοσίευση του φακέλου, κυρίως των φωτογραφιών.

Μίλησε χθες για πρώτη φορά για το θέμα εκφράζοντας ανησυχία για το κόστος που μπορεί να έχει για την εικόνα αθώων ανθρώπων η δημοσίευση των στοιχείων.

«Όλοι ήταν φιλικοί μ’ αυτόν τον τύπο», δήλωσε ο Τραμπ.

«Ο Μπιλ Κλίντον ήταν φίλος του, αλλά όλοι ήταν», είπε εκφράζοντας ανησυχία μήπως ορισμένοι άνθρωποι «που τον είχαν συναντήσει αθώα» «επειδή βρίσκονταν σε ένα πάρτι», θα μπορούσαν να βρεθούν σε δύσκολη θέση από τη δημοσιοποίηση αυτών των εγγράφων.

Κάποτε ο Τραμπ βρισκόταν πολύ κοντά στον χρηματιστή, με τον οποίο κινούνταν στους ίδιους κοινωνικούς κύκλους. Πλέον αρνείται ότι γνώριζε την εγκληματική του συμπεριφορά και διαβεβαιώνει ότι διέκοψε τις σχέσεις του πριν ο Επστιν βρεθεί αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP