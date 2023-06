Υπόθεση Μαντλίν ΜακΚάν: Η αστυνομία ανέκτησε «διάφορα αντικείμενα» από το φράγμα Αράντε

Στη σχετική ενημέρωση, η Εισαγγελία του Μπράουνσβαϊγκ ανέφερε πως «η επιχείρηση έρευνας που διεξήχθη την περασμένη εβδομάδα στην περιοχή του Αράντε στην Πορτογαλία ολοκληρώθηκε την Πέμπτη, μετά από τρεις ημέρες, όπως είχε προγραμματιστεί. Μια καθορισμένη περιοχή κατά μήκος του φράγματος ερευνήθηκε πλήρως για πιθανά στοιχεία. Στο πλαίσιο της επιχείρησης κατασχέθηκε ένας αριθμός αντικειμένων. Αυτά θα αξιολογηθούν τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες. Δεν είναι ακόμη δυνατό να πούμε αν κάποια από τα αντικείμενα σχετίζονται πράγματι με την υπόθεση της Μαντλίν ΜακΚαν».

Η Εισαγγελία ευχαρίστησε επίσης την αστυνομία από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Πορτογαλία και το προσωπικό της Ομοσπονδιακής Εγκληματολογικής Υπηρεσίας της Γερμανίας για την «εξαιρετική και πολύ εποικοδομητική» συνεργασία.

«Οι έρευνες που διεξάγονται εδώ στο Μπράουνσβαϊγκ κατά του 46χρονου υπόπτου αναμένεται να συνεχιστούν για αρκετό καιρό», προστίθεται στην ανακοίνωση για τον Μπρίκνερ.

Drone footage shows the ongoing police search at a reservoir in the Algarve, Portugal, about 31 miles from where Madeleine McCann, a British toddler went missing 16 years ago.

Read more: https://t.co/2VQ9rySqdopic.twitter.com/dha4gv3dJO