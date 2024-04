Υπόθεση Μαντλίν: Νέα στοιχεία για την εξαφάνισή της

Όπως κατέθεσε στο δικαστήριο, είχε αποκαλύψει στον ιδιωτικό ερευνητή της οικογένειας Μακάν, Dave Edgar, το όνομα του κατηγορούμενου Κριστιάν Μπ. Την αποκάλυψη έκανε για πρώτη φορά το 2008, μία χρονιά αφού η μικρή Μαντλίν εξαφανίστηκε από το εξοχικό διαμέρισμα της οικογένειας στην Πορτογαλία.

Από την πλευρά του, ο Edgar δήώσε πως δεν θυμόταν κανέναν μήνυμα ή συνομιλία με τον Busching εκείνη την περίοδο.

Σύμφωνα με τον Busching, όταν τηλεφώνησε στη Scotland Yard, έστειλε ντετέκτιβ να του πάρουν συνέντευξη επί τρεις ημέρες στην Ελλάδα όπου ζούσε εκείνη την εποχή.

Κατά τη διάρκεια αυτών των συνεντεύξεων, τους είπε ότι ο τότε φίλος του, του είχε «εξομολογηθεί» ότι ήταν ο απαγωγέας της Mαντλίν, ισχυριζόμενος ότι «το κορίτσι δεν έκλαψε όταν την πήρα».

Επτά χρόνια μετά, είπε στο δικαστήριο: «Δεν περίμενα τις συνέπειες. Έχασα τη δουλειά μου, το διαμέρισμά μου και δεν έχω φίλους. Η ζωή μου άλλαξε αρνητικά».

Ο Busching, έδινε καταθέσεις εναντίον του Κρίστιαν Β. στη δίκη του για σεξουαλικές πράξεις που δεν έχουν σχέση με την υπόθεση της Μαντλίν. Ο ύποπτος κατηγορείται για τρεις βιασμούς και δύο σεξουαλικές επιθέσεις, που όπως όλα δείχνουν διαπράχθηκαν για πάνω από 20 χρόνια στην Πορτογαλία όπου ζούσε.

Ο Κριστιάν Β. αρνείται όλες τις κατηγορίες και οποιαδήποτε ανάμειξη στην εξαφάνιση της Mαντλίν.

Δύο από τις κατηγορίες για βιασμό προέρχονται από στοιχεία που έδωσε στην αστυνομία ο Busching, ο οποίος περιέγραψε τη σχέση του με τον πρώην φίλο του: «Δεν ήμασταν καλοί φίλοι τότε και σίγουρα δεν θα γίνουμε ποτέ καλοί φίλοι στο μέλλον».

Είπε στη δίκη στο Braunschweig, κοντά στο Ανόβερο, ότι ο Κρίστιαν Β. (Christian B) βιντεοσκόπησε τον εαυτό του να βιάζει μια ηλικιωμένη γυναίκα και μια έφηβη δύο χρόνια πριν εξαφανιστεί το μικρό παιδί.

Ο Busching δήλωσε πως είδε το υλικό με ημερομηνία που είχε σφραγιστεί σε βιντεοκασέτες, τις οποίες έκλεψε ο ίδιος και ένας συνεργάτης του από το σπίτι του φίλου του, ενώ εκείνος ήταν στη φυλακή το 2006.

Περιέγραψε πως το βίντεο έδειχνε έναν μασκοφόρο άνδρα να βασανίζει και να βιάζει τα θύματά του πριν βγάλει τη μάσκα.

Όμως η νομική ομάδα του κατηγορουμένου αμφισβήτησε την ύπαρξή τους, καθώς οι ανακριτές δεν τις ανέκτησαν ποτέ επειδή από τους ερευνητές.

Κατηγόρησαν τον κ. Busching για αντιφάσεις στα στοιχεία του, οι οποίες έρχονται σε αντίθεση με την εκδοχή που έδωσε νωρίτερα στη δίκη ο συνεργάτης του Manfred Seyferth.

