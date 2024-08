Υπόθεση Ντούροφ: Ποια είναι η μυστηριώδης ξανθιά που ταξίδευε με τον CEO του Telegram

Η Τζούλι Βαβίλοβα δηλώνει εκτός από streamer και crypto coach, ενώ μέχρι προσφάτως ήταν πολύ ενεργή στα social media. Συχνά μοιραζόταν φωτογραφίες από την χλιδάτη ζωή και τα φαντασμαγορικά ταξίδια της. Η ίδια, μάλιστα, φαίνεται ότι την περασμένη εβδομάδα ταξίδεψε μαζί με τον Ντούροφ στο Αζερμπαϊτζάν.

They were together in Uzbekistan too pic.twitter.com/dmcLcVzqXT

Διαδικτυακοί παρατηρητές υποδηλώνουν ότι αυτές οι αναρτήσεις μπορεί να έδιναν λεπτομέρειες σχετικά με τις κινήσεις του εξόριστου Ρώσου μεγιστάνα πριν από τη σύλληψή του.

Now the funny part: she was happy to share his Azerbaijan trip to his Instagram community so she published a lot of videos.

They stayed at the Four Seasons in Baku pic.twitter.com/BRlHYY0YZd