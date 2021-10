Υπόθεση Πετίτο: Στον 23χρονο σύντροφό της ανήκουν τα λείψανα που βρέθηκαν σε πάρκο της Φλόριντα

Το πτώμα του Μπράιαν Λόντρι, όπως αναφέρει δημοσίευμα BBC, αναγνωρίσθηκε από οδοντιατρικά αρχεία. Στο περιβαλλοντικό πάρκο Myakkahatchee Creek εντοπίστηκαν – όπως αναφέρουν αμερικανικά ΜΜΕ – ένα κρανίο και προσωπικά αντικείμενα του Μπράιαν Λόντρι. Ο 23χρονος αγνοούνταν για περισσότερο από ένα μήνα και είχε χαρακτηρισθεί ως «άτομο ενδιαφέροντος» στις έρευνες εξαφάνισης και δολοφονίας της 22χρονης Γκάμπι Πετίτο.

#UPDATE: On October 21, 2021, a comparison of dental records confirmed that the human remains found at the T. Mabry Carlton, Jr. Memorial Reserve and Myakkahatchee Creek Environmental Park are those of Brian Laundrie. @FBITampapic.twitter.com/ZnzbXiibTM