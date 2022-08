Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ: Ο Ντόναλντ Τραμπ έκρυψε απόρρητα έγγραφα στο σπίτι του για να παρεμποδίσει τις έρευνες του FBI

Αυτό το διαδικαστικό έγγραφο εξηγεί τους λόγους που οδήγησαν την ομοσπονδιακή αστυνομία (FBI) να κάνει έρευνα στις 8 Αυγούστου στην κατοικία του Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο για να κατασχέσει έγγραφα τα οποία δεν θα έπρεπε να έχει πάρει μαζί του όταν αποχώρησε από τον Λευκό Οίκο.

Πριν από την επιχείρηση αυτήν, το FBI είχε βρει «πολλές αποδείξεις» ότι «χαρακτηρισμένα έγγραφα» βρίσκονταν ακόμη στην κατοικία του Τραμπ. Η ομοσπονδιακή αστυνομία «είχε επίσης αποδείξεις ότι κρατικά έγγραφα πιθανότατα τα έκρυψαν και τα πήραν (…) και ότι έγιναν ενέργειες για να παρεμποδιστεί η έρευνα», συνεχίζει αυτό το έγγραφο.

Το υπουργείο περιγράφει ότι πράκτορες του FBI πήγαν για πρώτη φορά στο Μαρ-α-Λάγκο τον Ιούνιο, για να ανακτήσουν πολλούς φακέλους. Ένα μέλος της ομάδας του Τραμπ τους «διαβεβαίωσε ενόρκως» ότι ήταν οι τελευταίοι που φυλάσσονταν ακόμη στο σπίτι αυτό. Όμως στην έρευνα που έγινε τον Αύγουστο, οι αστυνομικοί βρήκαν καμιά 30αριά κιβώτια με έγγραφα που χαρακτηρίζονταν «εμπιστευτικά» ή ακόμη και «άκρως απόρρητα». Το FBI και οι νομικοί του υπουργείου αναγκάστηκαν να ζητήσουν «πρόσθετη έγκριση» για να μπορέσουν να τα μελετήσουν.

Ο Άνταμ Σιφ, ο Δημοκρατικός πρόεδρος μιας Επιτροπής Πληροφοριών στο Κογκρέσο, έκανε λόγο για «σκόπιμη εξαπάτηση» και «εξαιρετική ανεύθυνη» συμπεριφορά εκ μέρους του στενού κύκλου του Τραμπ.

The government’s brief is devastating.

The legal arguments are compelling, but what is most striking are the facts outlining how the former president and his team knowingly put our national security at risk.

Here’s what stands out to me:

