Υπουργοί της Συρίας και του Ισραήλ συναντήθηκαν στο Παρίσι υπό καθοδήγηση των ΗΠΑ - Real.gr

Συνάντηση, η πρώτη του είδους, έγινε χθες Πέμπτη στο Παρίσι ανάμεσα στον υπουργό Εξωτερικών της de facto κυβέρνησης της Συρίας Άσαντ αλ Σιμπάνι και τον υπουργό Στρατηγικών Υποθέσεων του Ισραήλ Ρον Ντέρμερ, ενημέρωσαν υψηλόβαθμη διπλωματική πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου και ο αμερικανός ειδικός απεσταλμένος για τη Συρία.

«Συναντήθηκα απόψε με τους Σύρους και τους Ισραηλινούς στο Παρίσι», ανέφερε χθες αργά το βράδυ μέσω X ο αμερικανός ειδικός απεσταλμένος για τη Συρία, ο Τομ Μπαράκ.

Σύμφωνα με τη διπλωματική πηγή του AFP, ο κ. Μπαράκ «προετοίμασε το έδαφος» για τη συνάντηση των υπουργών των δυο κρατών, παρότι παραμένουν σε εμπόλεμη κατάσταση.

«Στόχος μας ήταν ο διάλογος και η αποκλιμάκωση, και καταφέραμε ακριβώς αυτό. Όλα τα μέρη επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους να συνεχίσουν αυτές της προσπάθειες», πρόσθεσε ο κ. Μπαράκ.

During my recent visit to Beirut, I stated that Hizballah is “an issue that must be resolved by the Lebanese themselves,” reaffirming a long-standing position of the United States — that Hizballah represents a challenge which only the Lebanese government can address. The United…

