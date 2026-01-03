Υπουργός Δικαιοσύνης ΗΠΑ: Απαγγέλθηκαν κατηγορίες στον Μαδούρο και τη γυναίκα του - Real.gr

Η υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ Παμ Μπόντι ανακοίνωσε ότι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του Σίλια Φλόρες, θα αντιμετωπίσουν ποινικές κατηγορίες μετά την απαγγελία κατηγοριών εις βάρος τους σε δικαστήριο στη Νέα Υόρκη.

“Κατηγορίες απαγγέλθηκαν κατά του Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του, Σίλια Φλόρες, στη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης. Ο Νικολάς Μαδούρο κατηγορείται για συνωμοσία περί ναρκο-τρομοκρατίας, συνωμοσία για εισαγωγής κοκαΐνης, κατοχή πολυβόλων όπλων και μηχανισμών καταστροφής και συνωμοσία για κατοχή πολυβόλων όπλων και μηχανισμών καταστροφής κατά των ΗΠΑ”, δήλωσε η Μπόντι με ανάρτηση στο Χ.

Nicolas Maduro and his wife, Cilia Flores, have been indicted in the Southern District of New York. Nicolas Maduro has been charged with Narco-Terrorism Conspiracy, Cocaine Importation Conspiracy, Possession of Machineguns and Destructive Devices, and Conspiracy to Possess… — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) January 3, 2026

