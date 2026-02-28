Υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων Γαλλίας: Προτεραιότητα της χώρας είναι η προστασία των πολιτών και των δυνάμεών της στην Εγγύς και Μ. Ανατολή - Real.gr

Quantcast
16:15, 28/02/2026
Υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων Γαλλίας: Προτεραιότητα της χώρας είναι η προστασία των πολιτών και των δυνάμεών της στην Εγγύς και Μ. Ανατολή

Η υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας, Αλίς Ρουφό σε δηλώσεις που έκανε σήμερα ανέφερε ότι η προτεραιότητα της Γαλλίας είναι η προστασία των πολιτών και των δυνάμεών της στην περιοχή, καθώς η Γαλλία διαθέτει στρατιωτικές βάσεις στην Εγγύς και Μέση Ανατολή, ιδίως στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ και την Ιορδανία.

Η υπουργός ανέφερε επίσης ότι η Γαλλία «είχε λάβει πληροφορίες από το ισραηλινό Υπουργείο ‘Αμυνας σχετικά με ένα προληπτικό χτύπημα», ενώ γνωρίζει ότι υπάρχει «κατάσταση μέγιστης επιφυλακής στο Ισραήλ», όπως και ότι «υπάρχει μια μεγάλη αμερικανική στρατιωτική ανάπτυξη στην περιοχή, η οποία θα συμμετάσχει, ή τουλάχιστον θα είναι εκεί για την υπεράσπιση του Ισραήλ».

«Η κρίση συνεχίζεται. Η προτεραιότητά μας σε αυτές τις καταστάσεις είναι προφανώς η προστασία των πολιτών μας, η προστασία των δυνάμεών μας στην περιοχή και η παρακολούθηση της κατάστασης σε πραγματικό χρόνο, κάτι που κάνουμε», είπε ακόμη η Αλίς Ρουφό.

