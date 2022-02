Υπουργός Άμυνας Ρωσίας προς Πούτιν: «Σε επιφυλακή τα πυρηνικά»

Ο υπουργός Αμυνας Σεργκέι Σόιγκου είπε στον Πούτιν ότι οι βάρδιες στα πόστα των διοικήσεων των Στρατηγικών Πυραυλικών Δυνάμεων, στο Βόρειο Στόλο, στον Στόλο του Ειρηνικού και η Διοίκηση Αεροπορίας Μακρού Βεληνεκούς έχουν αρχίσει να εκτελούν καθήκοντα μάχης με ενισχυμένο προσωπικό, αναφέρει το πρακτορείο επικαλούμενο το ρωσικό υπουργείο Αμυνας.

BREAKING: Russia's Defense Minister has told President Putin that the nuclear triad is on 'standby alert duty' and has reinforced personnel