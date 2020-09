Υπουργός Δικαιοσύνης ΗΠΑ κατά των μέτρων για τον κορωνοϊό: Η χειρότερη καταπάτηση ατομικών ελευθεριών στην αμερικανική Ιστορία μετά τη δουλεία -BINTEO

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

«Διατάσσοντας ένα εθνικό lockdown, λαμβάνοντας μέτρα καραντίνας, είναι σαν κατ 'οίκον περιορισμός», είπε ο υπουργός Δικαιοσύνης σε ένα συντηρητικό πανεπιστήμιο.

«Με εξαίρεση τη δουλεία, που ήταν ένα άλλο είδος περιορισμού, αυτή είναι η χειρότερη καταπάτηση ατομικών ελευθεριών στην αμερικανική Ιστορία», πρόσθεσε κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης με το κοινό, που κινηματογραφήθηκε και το βίντεο αναρτήθηκε στο διαδίκτυο.

Attorney General William Barr argued yesterday that coronavirus-related lockdown orders were surpassed only by slavery as the “greatest intrusion on civil liberties” in the nation’s history https://t.co/oFyWpMnINlpic.twitter.com/kBOF9diNoZ