Υστερα από εβδομάδες η Χαμάς εκτόξευσε ρουκέτες προς το κεντρικό Ισραήλ

Την ευθύνη για αυτές ανέλαβε η Χαμάς.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εκτοξεύτηκαν 15 ρουκέτες, εκ των οποίων οι έξι αναχαιτίστηκαν από το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας του Ισραήλ. Ο στρατός συνήθως επιχειρεί να καταρρίψει μόνο εκείνες τις ρουκέτες που έχουν στόχο να πλήξουν κατοικημένες περιοχές.

??#?????_?????

???????? ???????:

?? 20 ??? ??? ??? ??????? ?? ???? ??? #??_???? ????? ????? ?????? ?? ????? ???? ???? ????? ?????.. ????? ?????? ???? ?? ???? ????? ?????.??

??Yedioth Ahronoth:

20 days ago, the last Hamas targeted #TelAviv, and now they are launching rockets… pic.twitter.com/TDMsAV78Bp