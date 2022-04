Ζ.Μπορέλ: Η ισόβια κάθειρξη στον Οσμάν Καβαλά δείχνει μέγιστη σκληρότητα

Ειδικότερα, ο κ. Μπορέλ σε ανάρτησή του στο τουίτερ αναφέρει ότι «η ισόβια κάθειρξη του Οσμάν Καβάλα από το τουρκικού δικαστήριο μαζί με βαριές ποινές φυλάκισης για άλλους κατηγορούμενους δείχνουν μέγιστη σκληρότητα» και προσθέτει ότι «αγνοούν την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων».

«Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών είναι σήμερα πιο σημαντικός από ποτέ» καταλήγει ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ.

The Turkish Court's life sentence for Osman Kavala together with heavy prison sentences for other defendants show maximum harshness.

They ignore the decision of the European Court for Human Rights.

Respecting fundamental rights and freedoms is today more important than ever.