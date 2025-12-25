Ζαχάροβα: «Υπάρχει αργή αλλά σταθερή πρόοδος στις ειρηνευτικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ» - Real.gr

Quantcast
Ζαχάροβα: «Υπάρχει αργή αλλά σταθερή πρόοδος στις ειρηνευτικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ»

18:15, 25/12/2025
Ζαχάροβα: «Υπάρχει αργή αλλά σταθερή πρόοδος στις ειρηνευτικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ»

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών υποστήριξε ότι οι δυτικές ευρωπαϊκές δυνάμεις προσπαθούν «να τορπιλίσουν» την πρόοδο.

Η Μόσχα διαπιστώνει ότι υπάρχει αργή αλλά σταθερή πρόοδος στις ειρηνευτικές συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την Ουκρανία, όπως δήλωσε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα.

«Στην διαπραγματευτική διαδικασία για την διευθέτηση της σύγκρουσης στην Ουκρανία, εννοώ στην διαδικασία διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, υπάρχει αργή αλλά σταθερή πρόοδος», είπε.

Η εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι οι δυτικές ευρωπαϊκές δυνάμεις προσπαθούν «να τορπιλίσουν» την πρόοδο και προέτρεψε στις ΗΠΑ να αντιταχθούν σε τέτοιες κινήσεις.

