Ζαπορίζια: Φονική ρωσική επίθεση με δεκάδες αμάχους νεκρούς και τραυματίες - Βίντεο

Ρωσικά αεροσκάφη εξαπέλυσαν τουλάχιστον 12 πυραύλους κατά στόχων στη Ζαπορίζια , σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιοχής.

Η ρωσική πυραυλική επίθεση που νωρίς σήμερα το πρωί έπληξε ένα συγκρότημα διαμερισμάτων και άλλων κατοικημένων κτιρίων στην πόλη Ζαπορίζια είχε ως συνέπεια να σκοτωθούν τουλάχιστον 13 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 87, συμπεριλαμβανομένων 10 παιδιών όπως δήλωσαν Ουκρανοί αξιωματούχοι.

Zaporizhzhia tonight. The Russians fired missiles at residential buildings. The number of victims remains unknown. just civilians who were sleeping peacefully in their homes. Who will never wake up again.. #ukraine#Zaporizhzhia#ZaporizhiaisUkraine#Zaporizhzhya#zppic.twitter.com/5RuMaK1ubJ — Liubov Bondarenko???? (@LiubovBon) October 9, 2022

Η ομοβροντία πυρών πριν από την αυγή, ήταν η δεύτερη επίθεση αυτού του είδους κατά της πόλης, μέσα σε τρεις ημέρες και έγινε μία ημέρα μετά από μία έκρηξη που έπληξε την οδική και σιδηροδρομική γέφυρα της Κριμαίας, μία σημαντική δίοδο εφοδιασμού των ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων που μάχονται για να διατηρήσουν τις θέσεις τους γύρω από την πόλη Χερσώνα στα νότια της Ουκρανίας.

At least 17 killed in #Zaporizhzhia tonight. #Russia launched 10 missiles, taking out whole blocks of buildings. People went to bed and didn’t wake up. Not a good morning today in #Ukrainepic.twitter.com/liR38zkia9 — Lesia Vasylenko (@lesiavasylenko) October 9, 2022

Ρωσικά αεροσκάφη εξαπέλυσαν τουλάχιστον 12 πυραύλους κατά στόχων στη Ζαπορίζια στην τελευταία επίθεση, καταστρέφοντας μερικώς, ένα συγκρότημα διαμερισμάτων με εννέα ορόφους, ισοπεδώνοντας πέντε άλλα κτίρια κατοικιών και προκαλώντας καταστροφές σε πολλά περισσότερα, δήλωσε ο Αλεξάντερ Στάρουκ, κυβερνήτης της περιοχής στη Ζαπορίζια.

Πηγή: ΑΠΕ