Ζαπορίζια: Ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας «είδε αυτά που χρειαζόταν να δει»

"Μπορέσαμε, σε λίγες ώρες, να συγκεντρώσουμε πολλές πληροφορίες. Είδα τα κυριότερα πράγματα που χρειαζόταν να δω", δήλωσε ο Ραφαέλ Γκρόσι στα ρωσικά μέσα ενημέρωσης που συνόδευαν την αντιπροσωπεία των ειδικών της ΙΑΕΑ σε αυτό το εργοστάσιο που έχουν καταλάβει οι ρωσικές δυνάμεις στη νότια Ουκρανία.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας "παραμένει" στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, ανακοίνωσε ο επικεφαλής της, ο οποίος αποχώρησε, όπως ανακοίνωσε η κρατική ουκρανική εταιρεία Energoatom μέσω του Telegram.

Σύμφωνα με την ουκρανική εταιρεία που διαχειρίζεται τους πυρηνικούς σταθμούς της χώρας, 5 αντιπρόσωποι του IAEA θα παραμείνουν στην περιοχή του εργοστασίου, πιθανότατα μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου.

Λίγο νωρίτερα ωστόσο, το ρωσικό πρακτορείο Interfax μετέδωσε ότι 8-12 επιθεωρητές του ΙΑΕΑ παραμένουν στην περιοχή του πυρηνικού σταθμού μετά την αποχώρηση του Γκρόσι. Το πρακτορείο επικαλείται ως πηγή του τον διορισμένο από τη Μόσχα κυβερνήτη της γειτονικής, υπό ρωσική κατοχή πόλης Ενερχοντάρ, τον Αλεξάντερ Βόλγκα. Σύμφωνα με αυτόν, τα μέλη του ΙΑΕΑ θα φιλοξενηθούν στο ξενοδοχείο που διαθέτει ο πυρηνικός σταθμός στην Ενερχοντάρ.

Ο Ραφαέλ Γκρόσι νωρίτερα δήλωσε ότι μέλη του διεθνούς οργανισμού θα παραμείνουν στον πυρηνικό σταθμό. "Ο ΙΑΕΑ παραμένει εδώ. Ενημερώστε τον κόσμο ότι ο ΙΑΕΑ μένει στη Ζαπορίζια", δήλωσε δήλωσε χαρακτηριστικά έπειτα από μια επιθεώρηση του πυρηνικού σταθμού από ειδικούς του οργανισμού ατομικής ενέργειας του ΟΗΕ, σύμφωνα με βίντεο που δημοσίευσε το ρωσικό μέσο Ria-Novosti. Ωστόσο δεν διευκρίνισε πόσα μέλη της αποστολής θα παραμείνουν εκεί, ούτε για ποσό χρόνο.

???????? The UN inspectors have arrived at the Russian-controlled #Zaporizhzhia nuclear plant.

"There has been increased military activity, including this morning", said IAEA Director Rafael Grossi.

"Having come so far, we are not stopping." ?? pic.twitter.com/P2QcNflMip