Ζαρίφ: Να μη νομίζουν οι ΗΠΑ ότι ένας πόλεμος με το Ιράν θα είναι σύντομος

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP, Reuters

Ο Ζαρίφ, παραπέμποντας σε αυτές τις δηλώσεις που, όπως υποστηρίζει, «απειλούν την ειρήνη», ανάρτησε μια σειρά αφορισμών στο Twitter. «Οι κυρώσεις δεν είναι εναλλακτική λύση αντί του πολέμου, ΕΙΝΑΙ πόλεμος», έγραψε και συνέχισε: «Αφανισμός = Γενοκτονία = Έγκλημα πολέμου». «Αυτός που ξεκινά έναν πόλεμο δεν είναι και εκείνος που θα τον τελειώσει» και «Δεν μπορούμε να διαπραγματευόμαστε και να απειλούμε ταυτόχρονα».

Η κρίση στις σχέσεις των ΗΠΑ με το Ιράν εδώ και 40 χρόνια έχει κορυφωθεί τους δύο τελευταίους μήνες, με φόντο την κλιμάκωση της έντασης στον Κόλπο και ιδίως μετά την κατάρριψη ενός αμερικανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους στις 20 Ιουνίου από την Τεχεράνη.

Misconceptions endanger peace @realDonaldTrump:

- Sanctions aren't alternative to war; they ARE war

- "Obliteration"=genocide=war crime

- "Short war" with Iran is an illusion

- Whoever begins war will not be the one ending it

- Negotiations and threats are mutually exclusive