Ο Zayn Malik απέτισε φόρο τιμής στον πρώην συνάδελφό του από τους One Direction, Liam Payne, κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας της περιοδείας του “Stairway to the Sky Tour” στο Leeds της Αγγλίας το Σάββατο.