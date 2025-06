Ζελένσκι: Αυτά είναι τα μέλη της ουκρανικής αντιπροσωπείας που θα παραστούν στις συνομιλίες της Κωνσταντινούπολης - Real.gr

Η αντιπροσωπεία της Ουκρανίας που θα μετάσχει στον δεύτερο γύρο ειρηνευτικών συνομιλιών με τη Ρωσία αύριο, στην Κωνσταντινούπολη, θα περιλαμβάνει τον υπουργό Άμυνας, τον αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών και αρκετούς στρατιωτικούς και αξιωματούχους των μυστικών υπηρεσιών, σύμφωνα με εκτελεστικό διάταγμα του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι που δημοσιεύτηκε σήμερα.

Έπειτα από ημέρες αβεβαιότητας σχετικά με το εάν η Ουκρανία θα συμμετάσχει ή όχι, ο πρόεδρος Ζελένσκι δήλωσε ότι ο υπουργός Άμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ θα συνομιλήσει με Ρώσους αξιωματούχους στον δεύτερο γύρο των απευθείας ειρηνευτικών συνομιλιών στην Κωνσταντινούπολη τη Δευτέρα.

I heard reports from the Minister of Defense of Ukraine, the Minister of Foreign Affairs, the General Staff, our intelligence agencies, and the Security Service of Ukraine. Our defense, our active actions, and our diplomacy.

We are doing everything to protect our independence,… pic.twitter.com/MAz2stbUUR

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 1, 2025