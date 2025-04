Ζελένσκι: «Άμεση, πλήρης και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός» - Real.gr

Εν μέσω της διπλωματικής κινητικότητας των τελευταίων ημερών και δημοσιευμάτων για μια αμερικάνικη πρόταση διευθέτησης του πολέμου στην Ουκρανία, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε σήμερα «άμεση, πλήρη και άνευ όρων» κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία, καθώς ουκρανική αντιπροσωπεία φτάνει στο Λονδίνο για συνομιλίες με τους δυτικούς συμμάχους της.

Αξιωματούχοι από τις ΗΠΑ, την Ουκρανία, τη Βρετανία, την Γαλλία και τη Γερμανία θα συναντηθούν σήμερα στο Λονδίνο για έναν δεύτερο γύρο συνομιλιών που αποτελεί συνέχεια του πρώτου γύρου που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι. Εντούτοις, η ακύρωση της συμμετοχής του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο στις συνομιλίες είχε ως αποτέλεσμα αυτές να υποβαθμιστούν μην αφήνοντας περιθώριο για θετική έκβαση σύντομα, παρά τις πρόσφατες προειδοποιήσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για αμερικανική αποχώρηση από την ειρηνευτική διαδικασία αν δεν υπάρξει σύντομα πρόοδος προς την επίτευξη συμφωνίας.

«Επιμένουμε σε μια άμεση, πλήρη και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός», είπε ο Ζελένσκι με ανάρτηση στο Telegram, επαναλαμβάνοντας τη θέση του ότι οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις μπορούν να ξεκινήσουν μόνο αφού ανακοινωθεί μια εκεχειρία.

Από την πλευρά της η Γιούλια Σβιρεντένκο, αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης, δήλωσε πως η Ουκρανία είναι έτοιμη να διαπραγματευτεί, αλλά όχι να παραδοθεί.

«Δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία που θα δίνει στη Ρωσία τα ισχυρότερα θεμέλια που χρειάζεται για να ανασυνταχθεί και να επιστρέψει με μεγαλύτερη βία», τόνισε η Σβιρεντένκο με ανάρτηση στο X. «Ο λαός μας δεν θα δεχτεί μια παγωμένη σύγκρουση μεταμφιεσμένη σε ειρήνη», πρόσθεσε.

As Ukraine’s delegation meets with partners in London today, we reaffirm a principled position: Ukraine is ready to negotiate—but not to surrender.

There will be no agreement that hands Russia the stronger foundations it needs to regroup and return with greater violence. A full…

