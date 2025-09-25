Ζελένσκι: Αν η Ρωσία δεν σταματήσει τον πόλεμο, οι αξιωματούχοι στο Κρεμλίνο πρέπει να βρουν το κοντινότερο καταφύγιο - Real.gr

Έτοιμος να χτυπήσει ρωσικούς στόχους εμφανίστηκε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μιλώντας στο πρακτορείο Axios.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι αν η Ρωσία δεν τερματίσει τον πόλεμο, οι αξιωματούχοι στο Κρεμλίνο θα πρέπει να βεβαιωθούν ότι γνωρίζουν πού βρίσκεται το πλησιέστερο καταφύγιο.

Πρόσθεσε μάλιστα ότι είχε τη ρητή υποστήριξη του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για να χτυπήσει ρωσικούς στόχους, όπως ενεργειακές υποδομές και εργοστάσια όπλων. Είπε επίσης ότι αν η Ουκρανία λάβει επιπλέον όπλα μακράς εμβέλειας από τις ΗΠΑ, «θα τα χρησιμοποιήσουμε».

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε πως μόλις τελειώσει ο πόλεμος, θα δρομολογήσει εκλογές στην Ουκρανία, αφήνοντας να εννοηθεί πως εκείνος δε θα είναι υποψήφιος πρόεδρος.

«Στόχος μου είναι να τερματίσω τον πόλεμο», όχι να συνεχίσω να διεκδικώ αξιώματα, είπε.