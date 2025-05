Ζελένσκι: «Χωρίς πίεση στη Μόσχα, δεν μπορεί να υπάρξει δίκαιη ειρήνη» - Real.gr

Ο Ουκρανός πρόεδρος συνομίλησε με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

Στη συνομιλία, με τον Ρούτε, ο Ζελένσκι υπογράμμισε την ανάγκη για ενιαία και συντονισμένη στάση απέναντι στη Ρωσία, υπογραμμίζοντας πως χωρίς διεθνή πίεση, δεν μπορεί να υπάρξει δίκαιη ειρήνη.

Ειδικότερα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας ανέφερε πως τον ενημέρωσε για τις τελευταίες διπλωματικές επαφές με διεθνείς εταίρους και παρουσίασε τις φόρμουλες και τις πλατφόρμες που εξετάζει η ουκρανική πλευρά για την επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία με στόχο μια ενδεχόμενη κατάπαυση του πυρός.

Παράλληλα, οι δύο ηγέτες συζήτησαν για τις κυρώσεις κατά της Μόσχας, με τον Ζελένσκι να επισημαίνει ότι η αποτελεσματικότητά τους εξαρτάται από τον αυστηρό συντονισμό των αποφάσεων σε επίπεδο διεθνών θεσμών και κυβερνήσεων.

Η συνομιλία περιέλαβε και την προετοιμασία για τις επερχόμενες συναντήσεις του ΝΑΤΟ, ενώ ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε πως συμφώνησαν να παραμείνουν σε συνεχή επικοινωνία για τον περαιτέρω συντονισμό των κοινών βημάτων.

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 21, 2025