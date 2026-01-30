Quantcast
Ζελένσκι: Δεν υπήρξαν ούτε ρωσικές, ούτε ουκρανικές επιθέσεις σε ενεργειακούς στόχους - Real.gr
real player

Ζελένσκι: Δεν υπήρξαν ούτε ρωσικές, ούτε ουκρανικές επιθέσεις σε ενεργειακούς στόχους

20:50, 30/01/2026
Ζελένσκι: Δεν υπήρξαν ούτε ρωσικές, ούτε ουκρανικές επιθέσεις σε ενεργειακούς στόχους

Σύνοψη από το

  • Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι ούτε η Μόσχα ούτε το Κίεβο πραγματοποίησαν επιθέσεις σε ενεργειακούς στόχους, έπειτα από συμφωνία με πρωτοβουλία της Ουάσινγκτον.
  • Ο Ζελένσκι τόνισε πως «η Ουκρανία είναι έτοιμη, σε αμοιβαίο επίπεδο, να απόσχει από επιθέσεις και σήμερα δεν επιτεθήκαμε σε ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις».
  • Ο Ουκρανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι η Ρωσία ασχολείται με έναν «αναπροσανατολισμό» της στρατιωτικής της δραστηριότητας, επιτιθέμενη σε σημεία υλικοτεχνικής υποστήριξης, όπως σιδηροδρομικούς κόμβους.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι ούτε η Μόσχα ούτε το Κίεβο πραγματοποίησαν επιθέσεις σε ενεργειακούς στόχους μετά τη συμφωνία έπειτα από πρωτοβουλία της Ουάσινγκτον η Ρωσία να απέχει από τέτοιες επιθέσεις.

«Σε όλες τις περιοχές μας, πράγματι δεν υπήρξαν επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις από το βράδυ της Πέμπτης έως την Παρασκευή», δήλωσε ο Ζελένσκι στη βραδινή βιντεοσκοπημένη ομιλία του. «Η Ουκρανία είναι έτοιμη, σε αμοιβαίο επίπεδο, να απόσχει από επιθέσεις και σήμερα δεν επιτεθήκαμε σε ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις».

Είπε ότι η Ρωσία ασχολείται με έναν «αναπροσανατολισμό» της στρατιωτικής της δραστηριότητας επιτιθέμενη σε σημεία υλικοτεχνικής υποστήριξης, όπως σιδηροδρομικούς κόμβους.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved