Ζελένσκι: Δηλώνει «έτοιμος» να διεξάγει εκλογές - Τι ζητά από ΗΠΑ και Ευρώπη - Real.gr

Η Ουκρανία θα μπορούσε να είναι έτοιμη να διεξαγάγει εκλογές κατά τη διάρκεια του πλήρους πολέμου της Ρωσίας, εάν οι ΗΠΑ και οι ευρωπαίοι εταίροι συμβάλουν στη διασφάλιση της ασφάλειας, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
«Ζητώ τώρα, και το δηλώνω ανοιχτά, από τις ΗΠΑ να με βοηθήσουν. Μαζί με τους ευρωπαίους εταίρους μας, μπορούμε να διασφαλίσουμε την ασφάλεια που απαιτείται για τη διεξαγωγή εκλογών. Αν αυτό συμβεί, η Ουκρανία θα είναι έτοιμη να διεξαγάγει εκλογές μέσα στις επόμενες 60 έως 90 ημέρες. Προσωπικά, έχω τη βούληση και την ετοιμότητα για αυτό», δήλωσε ο Ζελένσκι.
Ο Ζελένσκι προέτρεψε τους νομοθέτες να συντάξουν νομοθετικές προτάσεις που θα επιτρέπουν αλλαγές στον εκλογικό νόμο κατά τη διάρκεια του στρατιωτικού νόμου.
🔵#Ucraina #Zelensky, intercettato dai cronisti prima del suo incontro a Palazzo Chigi, sostiene di ‘fidarsi di Meloni’ nei negoziati di pace. Poi, in risposta alle parole del presidente Trump che lo incalza ad andare al voto in Ucraina: “Sono sempre pronto alle elezioni” pic.twitter.com/llprvGa4mF
— Rai Radio1 (@Radio1Rai) December 9, 2025