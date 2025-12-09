Ζελένσκι: Δηλώνει «έτοιμος» να διεξάγει εκλογές - Τι ζητά από ΗΠΑ και Ευρώπη - Real.gr

Η Ουκρανία θα μπορούσε να είναι έτοιμη να διεξαγάγει εκλογές κατά τη διάρκεια του πλήρους πολέμου της Ρωσίας, εάν οι ΗΠΑ και οι ευρωπαίοι εταίροι συμβάλουν στη διασφάλιση της ασφάλειας, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Ζητώ τώρα, και το δηλώνω ανοιχτά, από τις ΗΠΑ να με βοηθήσουν. Μαζί με τους ευρωπαίους εταίρους μας, μπορούμε να διασφαλίσουμε την ασφάλεια που απαιτείται για τη διεξαγωγή εκλογών. Αν αυτό συμβεί, η Ουκρανία θα είναι έτοιμη να διεξαγάγει εκλογές μέσα στις επόμενες 60 έως 90 ημέρες. Προσωπικά, έχω τη βούληση και την ετοιμότητα για αυτό», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι προέτρεψε τους νομοθέτες να συντάξουν νομοθετικές προτάσεις που θα επιτρέπουν αλλαγές στον εκλογικό νόμο κατά τη διάρκεια του στρατιωτικού νόμου.