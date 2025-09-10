Ζελένσκι για ρωσικά drones στην Πολωνία: Εξαιρετικά επικίνδυνο προηγούμενο για την Ευρώπη - Real.gr

Ένα «εξαιρετικά επικίνδυνο προηγούμενο για την Ευρώπη» συνιστά η στοχοθέτηση της Πολωνίας με τουλάχιστον 8 επιθετικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) στη διάρκεια των ρωσικών επιθέσεων κατά της Ουκρανίας τη νύχτα, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, για τις οποίες χρησιμοποιήθηκαν συνολικά περίπου 415 drones και πάνω από 40 πύραυλοι.

«Σήμερα υπήρξε άλλο ένα βήμα κλιμάκωσης –ρωσοϊρανικοί ‘σαχίντ’ επιχείρησαν στον εναέριο χώρο της Πολωνίας, σε εναέριο χώρο του NATO. Δεν ήταν μόνον ένας ‘σαχίντ’ κάτι το οποίο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ατύχημα, αλλά τουλάχιστον 8 drones επιδρομής που κατευθύνθηκαν προς την Πολωνία», ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο X, αναφερόμενος σε αυτά τα drones ιρανικής κατασκευής που χρησιμοποιούνται από τη Μόσχα.

«Αυτό είναι ένα εξαιρετικά επικίνδυνο προηγούμενο για την Ευρώπη», πρόσθεσε, ζητώντας από τη Δύση μια ισχυρή απάντηση.