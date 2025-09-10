Quantcast
Ζελένσκι για ρωσικά drones στην Πολωνία: Εξαιρετικά επικίνδυνο προηγούμενο για την Ευρώπη - Real.gr
real player

Ζελένσκι για ρωσικά drones στην Πολωνία: Εξαιρετικά επικίνδυνο προηγούμενο για την Ευρώπη

10:20, 10/09/2025
Ζελένσκι για ρωσικά drones στην Πολωνία: Εξαιρετικά επικίνδυνο προηγούμενο για την Ευρώπη

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ένα «εξαιρετικά επικίνδυνο προηγούμενο για την Ευρώπη» συνιστά η στοχοθέτηση της Πολωνίας με τουλάχιστον 8 επιθετικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) στη διάρκεια των ρωσικών επιθέσεων κατά της Ουκρανίας τη νύχτα, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, για τις οποίες χρησιμοποιήθηκαν συνολικά περίπου 415 drones και πάνω από 40 πύραυλοι.

«Σήμερα υπήρξε άλλο ένα βήμα κλιμάκωσης –ρωσοϊρανικοί ‘σαχίντ’ επιχείρησαν στον εναέριο χώρο της Πολωνίας, σε εναέριο χώρο του NATO. Δεν ήταν μόνον ένας ‘σαχίντ’ κάτι το οποίο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ατύχημα, αλλά τουλάχιστον 8 drones επιδρομής που κατευθύνθηκαν προς την Πολωνία», ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο X, αναφερόμενος σε αυτά τα drones ιρανικής κατασκευής που χρησιμοποιούνται από τη Μόσχα.

«Αυτό είναι ένα εξαιρετικά επικίνδυνο προηγούμενο για την Ευρώπη», πρόσθεσε, ζητώντας από τη Δύση μια ισχυρή απάντηση.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

ΒΒC: Τεστ για τη Δύση η εισβολή των ρωσικών drones στην Πολωνία - «Είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε σε κάθε επίθεση» λέει ο Τουσκ

ΒΒC: Τεστ για τη Δύση η εισβολή των ρωσικών drones στην Πολωνία - «Είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε σε κάθε επίθεση» λέει ο Τουσκ

10:20 10/09
Εύα Χαντάβα: «Πίστευα ότι θα πεθάνω, κρυφτήκαμε στο δάσος για να γλιτώσουμε» - Συγκλονίζει η διεθνής βολεϊμπολίστρια από το φλεγόμενο Νεπάλ

Εύα Χαντάβα: «Πίστευα ότι θα πεθάνω, κρυφτήκαμε στο δάσος για να γλιτώσουμε» - Συγκλονίζει η διεθνής βολεϊμπολίστρια από το φλεγόμενο Νεπάλ

11:00 10/09
Eurobasket: Επόμενος αντίπαλος για την Ελλάδα η Τουρκία - Το μήνυμα του Γ. Αντετοκούνμπο - Συγκλόνισε ο Παπανικολάου

Eurobasket: Επόμενος αντίπαλος για την Ελλάδα η Τουρκία - Το μήνυμα του Γ. Αντετοκούνμπο - Συγκλόνισε ο Παπανικολάου

07:42 10/09
ΒΙΝΤΕΟ: Η στιγμή που ο 20χρονος γιος επιχειρηματία παρασύρει αστυνομικό

ΒΙΝΤΕΟ: Η στιγμή που ο 20χρονος γιος επιχειρηματία παρασύρει αστυνομικό

08:50 10/09
ΒΙΝΤΕΟ: Σεξουαλική παρενόχληση μέσα σε λεωφορείο - Ο οδηγός εγκλώβισε 52χρονο

ΒΙΝΤΕΟ: Σεξουαλική παρενόχληση μέσα σε λεωφορείο - Ο οδηγός εγκλώβισε 52χρονο

08:05 10/09
Κωνσταντίνος Αργυρός: Διέκοψε τη συναυλία στη Θεσσαλονίκη για να δει το φινάλε του αγώνα μπάσκετ της Εθνικής - ΒΙΝΤΕΟ

Κωνσταντίνος Αργυρός: Διέκοψε τη συναυλία στη Θεσσαλονίκη για να δει το φινάλε του αγώνα μπάσκετ της Εθνικής - ΒΙΝΤΕΟ

08:53 10/09
Iπποκράτειο: «Μου είπε "θα μου δώσεις 3.000", έπαθα σοκ» - Τι λέει η σύζυγος του ασθενούς που κατήγγειλε τον γιατρό για φακελάκι

Iπποκράτειο: «Μου είπε "θα μου δώσεις 3.000", έπαθα σοκ» - Τι λέει η σύζυγος του ασθενούς που κατήγγειλε τον γιατρό για φακελάκι

07:53 10/09
Apple: Aυτό είναι το iPhone 17 - ΒΙΝΤΕΟ από την παρουσίαση

Apple: Aυτό είναι το iPhone 17 - ΒΙΝΤΕΟ από την παρουσίαση

09:25 10/09
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved