Ζελένσκι: Για τη Ρωσία είναι πιο σημαντικό να τρομοκρατεί από το να επιλέγει τη διπλωματία - Real.gr

Ζελένσκι: Για τη Ρωσία είναι πιο σημαντικό να τρομοκρατεί από το να επιλέγει τη διπλωματία

10:45, 03/02/2026
Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εκτίμησε σήμερα ότι η Ρωσία προτιμά να συνεχίζει τα πλήγματά της παρά να δεσμευθεί στη διπλωματική οδό, αφού η Μόσχα εξαπέλυσε περισσότερους από 70 πυραύλους και 450 drones εναντίον της Ουκρανίας στη διάρκεια της νύκτας, σύμφωνα με το Κίεβο.

«Το να εκμεταλλεύεται τις πιο κρύες ημέρες του χειμώνα για να τρομοκρατεί τον πληθυσμό είναι πιο σημαντικό για τη Ρωσία από το να επιλέξει τη διπλωματία», έγραψε ο Ζελένσκι στο Χ, ενώ πρόσθεσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν στη διάρκεια της νύκτας τη χώρα του «με συνολικά περισσότερους από 70 πυραύλους και εξαπέλυσαν 450 επιθέσεις με drones».

Από την πλευρά του ο Ολέξιι Κουλέμπα, υπουργός Ανάπτυξης της Ουκρανίας, δήλωσε στο Χ ότι «το αποτέλεσμα των πληγμάτων αυτών είναι ότι περισσότερες από 1.100 πολυκατοικίες στερούνται θέρμανσης» στο Κίεβο και κατηγόρησε τη Ρωσία ότι επιτίθεται «σε κατοικίες, στη θέρμανση και τις βασικές συνθήκες διαβίωσης των πολιτών» σε όλη τη χώρα.

Η Ρωσία επανέλαβε την περασμένη νύκτα, έπειτα από μια ανάπαυλα μερικών ημερών, τα πλήγματά της εναντίον ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας, την ώρα που η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα έχει πέσει σχεδόν στους -20° Κελσίου.

