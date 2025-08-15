Ζελένσκι για τη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν: Ήρθε η ώρα να τερματιστεί ο πόλεμος - Real.gr

Quantcast
16:30, 15/08/2025
Ζελένσκι για τη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν: Ήρθε η ώρα να τερματιστεί ο πόλεμος

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι είναι σημαντικό η σημερινή σύνοδος κορυφής μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου ομολόγου Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα να ανοίξει τον δρόμο προς μια «δίκαιη ειρήνη», καθώς και για επί της ουσίας τριμερείς συνομιλίες μεταξύ των ηγετών της Ουκρανίας, της Ρωσίας και των ΗΠΑ.

«Ήρθε η ώρα να τερματιστεί ο πόλεμος και η Ρωσία πρέπει να λάβει τα απαραίτητα μέτρα. Βασιζόμαστε στην Αμερική», έγραψε ο Ζελένσκι στο Telegram.

Η Ουκρανία «βασίζεται» στον Τραμπ για να πείσει τη Ρωσία να τερματίσει τον πόλεμο, ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος.

ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters-AFP

