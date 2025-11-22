Ζελένσκι: Η αληθινή ειρήνη βασίζεται πάντα στην εγγυημένη ασφάλεια και δικαιοσύνη - Real.gr

Quantcast
16:00, 22/11/2025
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα πως η πραγματική ειρήνη βασίζεται πάντα στην εγγυημένη ασφάλεια και δικαιοσύνη.

«Οι εκπρόσωποί μας γνωρίζουν πώς να προστατεύσουν τα εθνικά συμφέροντα της Ουκρανίας και τι ακριβώς χρειάζεται προκειμένου να αποτραπεί η Ρωσία να διαπράξει μια τρίτη εισβολή, ένα ακόμη πλήγμα στην Ουκρανία», είπε ο Ζελένσκι σε ένα διάγγελμα προς τον ουκρανικό λαό, όπου ανακοίνωσε συνομιλίες με τους εταίρους της Ουκρανίας με επίκεντρο τα βήματα για τον τερματισμό του πολέμου.

