Ζελένσκι: Η Δύση θα επισημοποιήσει τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία εντός δέκα ημερών - Real.gr

Οι δυτικοί σύμμαχοι του Κιέβου σκοπεύουν να επισημοποιήσουν «εντός δέκα ημερών» τις εγγυήσεις ασφαλείας που θα παρέχουν στην Ουκρανία για να προληφθεί οποιαδήποτε νέα ρωσική επίθεση στη χώρα σε περίπτωση που υπογράψει συμφωνία ειρήνης με τη Μόσχα, δήλωσε στην Ουάσιγκτον ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Οι εγγυήσεις ασφαλείας πιθανόν θα αποφασιστούν από τους εταίρους μας και θα υπάρξουν ολοένα περισσότερες λεπτομέρειες, καθώς τα πάντα θα γραφτούν στο χαρτί και θα επισημοποιηθούν (…) εντός μιας εβδομάδας, σε ως και δέκα ημέρες», σημείωσε μετά τις συνομιλίες με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και ευρωπαίους ηγέτες στον Λευκό Οίκο χθες.

Επιβεβαίωσε εξάλλου πως είναι «έτοιμος» να συναντηθεί σε διμερές επίπεδο με τον ρώσο ομόλογό του για να λάβει τέλος η ρωσική στρατιωτική εισβολή στην Ουκρανία πριν από τριάμισι χρόνια.

Πρόσθεσε πως «αναμένει» ότι κατόπιν θα γίνει τριμερής σύνοδος με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Το ζήτημα των εδαφών «θα το συζητήσουμε εγώ κι ο Πούτιν», πρόσθεσε.