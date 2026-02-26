Ζελένσκι: Η επόμενη συνάντηση ΗΠΑ- Ουκρανίας - Ρωσίας θα γίνει στις αρχές Μαρτίου, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα - Real.gr

Ο επόμενος γύρος τριμερών ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας αναμένεται πιθανότατα να πραγματοποιηθεί στο Αμπού Ντάμπι στις αρχές Μαρτίου, όπως δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι έκανε την ανακοίνωση στην καθημερινή του βραδινή ομιλία, μετά από συνομιλίες στη Γενεύη με Αμερικανούς αξιωματούχους για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας μετά τον πόλεμο.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας σημείωσε ότι η τριμερής συνάντηση μεταξύ Ουκρανίας, Ρωσίας και ΗΠΑ θα λάβει χώρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και πως οι σημερινές συνομιλίες στη Γενεύη σημείωσαν πρόοδο. «Μετά τις σημερινές συναντήσεις, οι προετοιμασίες για την επόμενη τριμερή συνάντηση έχουν προχωρήσει σημαντικά. Πολύ πιθανό είναι να πραγματοποιηθεί στο Αμπού Ντάμπι, στις αρχές Μαρτίου», τόνισε.