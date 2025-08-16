Ζελένσκι: Η Ουκρανία χρειάζεται ειρήνη, όχι παύση μεταξύ ρωσικών εισβολών - Real.gr

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία χρειάζεται μια πραγματική, μακροχρόνια ειρήνη και όχι «απλώς μια ακόμη παύση» μεταξύ ρωσικών εισβολών.

Λίγο νωρίτερα σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τάχθηκε υπέρ μιας απευθείας επίτευξης συμφωνίας ειρήνης που θα τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, και όχι μιας απλής συμφωνία εκεχειρίας, προκαλώντας ήδη αντιδράσεις στο Κίεβο.

«Η ασφάλεια πρέπει να διασφαλίζεται αξιόπιστα και μακροπρόθεσμα, με τη συμμετοχή τόσο της Ευρώπης όσο και των ΗΠΑ», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος με ανάρτηση στο X μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με Ευρωπαίους ηγέτες.

Παράλληλα τόνισε ότι τα εδαφικά ζητήματα μπορούν να επιλυθούν μόνο με την Ουκρανία.