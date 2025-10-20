Ζελένσκι: Η Ουκρανία ετοιμάζεται για εισαγωγές αερίου ρεκόρ μετά τις ρωσικές επιθέσεις - Real.gr

Η Ουκρανία, οι υποδομές αερίου της οποίας έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές από ρωσικά πλήγματα, ενδέχεται να εισαγάγει φέτος αέριο αξίας περίπου 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, μεταξύ άλλων και από την Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Αζερμπαϊτζάν, δήλωσε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σε σχόλια που έκανε σε συνάντηση που είχε χθες, Κυριακή, με δημοσιογράφους και τα οποία επετράπη να δημοσιοποιηθούν σήμερα, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία μπορεί να προμηθευθεί αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) μέσω τερματικών σταθμών στην Πολωνία και την Ελλάδα και, στο μέλλον, η Ουκρανία θα κατασκευάσει το δικό της τερματικό σταθμό σε συνεργασία με αμερικανικές εταιρείες.

Εξάλλου ο Ζελέσνκι δήλωσε πως μίλησε σήμερα με τον γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν σχετικά με την άσκηση πίεσης επί της Ρωσίας και πως συμφώνησαν να συναντηθούν στο εγγύς μέλλον.

«Η άσκηση πίεσης σ’ αυτόν που άρχισε τον πόλεμο είναι το κλειδί για μια διευθέτηση», έγραψε ο Ζελένσκι στο X. «Ο Εμανουέλ κι εγώ συζητήσαμε όλες τις τρέχουσες διπλωματικές πλευρές και τις πρόσφατες επαφές μας με εταίρους».