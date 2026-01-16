Quantcast
Ζελένσκι: Η Ουκρανία ουδέποτε υπήρξε και ούτε θα σταθεί εμπόδιο στην ειρήνη - Real.gr
real player

Ζελένσκι: Η Ουκρανία ουδέποτε υπήρξε και ούτε θα σταθεί εμπόδιο στην ειρήνη

04:30, 16/01/2026
Ζελένσκι: Η Ουκρανία ουδέποτε υπήρξε και ούτε θα σταθεί εμπόδιο στην ειρήνη

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέρριψε σήμερα τις ευθύνες που του επέρριψε ο αμερικανός ομόλογός του Ντόναλντ Τραμπ για το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, υπογραμμίζοντας πως η Ουκρανία ουδέποτε υπήρξε και ούτε θα σταθεί εμπόδιο στην ειρήνη.

Αναφερόμενος στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, ο Ζελένσκι δήλωσε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που μεταδόθηκε απόψε: «Μιλήσαμε επίσης για τις διπλωματικές προσπάθειες (που καταβάλλουμε) με τις ΗΠΑ. Η Ουκρανία ουδέποτε υπήρξε και ούτε θα σταθεί εμπόδιο στην ειρήνη».

Σε συνέντευξη που παραχώρησε χθες Τετάρτη στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters, ο Τραμπ δήλωσε πως θεωρεί ότι η Ουκρανία είναι λιγότερο έτοιμη από τη Ρωσία προκειμένου να καταλήξει σε ειρηνευτική συμφωνία. Όταν ρωτήθηκε ποιος θεωρεί πως είναι ο λόγος που δεν έχει ακόμη επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, ο οποίος μαίνεται εδώ και τέσσερα χρόνια, ο Τραμπ απάντησε «ο Ζελένσκι (…) πρέπει να πείσουμε τον πρόεδρο Ζελένσκι να την αποδεχτεί».

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Ο Τραμπ εξήρε τη χειρονομία της επικεφαλής της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας Ματσάδο, να του προσφέρει το Νόμπελ Ειρήνης

Ο Τραμπ εξήρε τη χειρονομία της επικεφαλής της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας Ματσάδο, να του προσφέρει το Νόμπελ Ειρήνης

05:30 16/01
Βραζιλία: Ο πρόεδρος Λούλα δεν θα παραστεί στην υπογραφή της συμφωνίας EE-Mercosur το Σάββατο στην Παραγουάη

Βραζιλία: Ο πρόεδρος Λούλα δεν θα παραστεί στην υπογραφή της συμφωνίας EE-Mercosur το Σάββατο στην Παραγουάη

05:00 16/01
Ζελένσκι: Η Ουκρανία ουδέποτε υπήρξε και ούτε θα σταθεί εμπόδιο στην ειρήνη

Ζελένσκι: Η Ουκρανία ουδέποτε υπήρξε και ούτε θα σταθεί εμπόδιο στην ειρήνη

04:30 16/01
Ανησυχία στον ΟΗΕ για τις απειλές των ΗΠΑ για πλήγματα στο Ιράν

Ανησυχία στον ΟΗΕ για τις απειλές των ΗΠΑ για πλήγματα στο Ιράν

04:00 16/01
Ο Τραμπ απειλεί να αναπτύξει στρατό στη Μινεάπολη επικαλούμενος τον νόμο περί εξέγερσης, καθώς συνεχίζεται η ένταση

Ο Τραμπ απειλεί να αναπτύξει στρατό στη Μινεάπολη επικαλούμενος τον νόμο περί εξέγερσης, καθώς συνεχίζεται η ένταση

03:30 16/01
Serie A: Μεγάλη ανατροπή της Μίλαν στο Κόμο (3-1) με Ραμπιό και στο -3 απ' την κορυφή

Serie A: Μεγάλη ανατροπή της Μίλαν στο Κόμο (3-1) με Ραμπιό και στο -3 απ' την κορυφή

03:00 16/01
ΗΠΑ προς Ιράν στον ΟΗΕ: «Όλες οι επιλογές ανοικτές» - Καμπανάκι κινδύνου για την παγκόσμια οικονομία από τα κράτη της Μ. Ανατολής

ΗΠΑ προς Ιράν στον ΟΗΕ: «Όλες οι επιλογές ανοικτές» - Καμπανάκι κινδύνου για την παγκόσμια οικονομία από τα κράτη της Μ. Ανατολής

02:30 16/01
Ο Τραμπ ανακοίνωσε τη δημιουργία Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα - Στηρίζει την Παλαιστινιακή Τεχνοκρατική Κυβέρνηση

Ο Τραμπ ανακοίνωσε τη δημιουργία Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα - Στηρίζει την Παλαιστινιακή Τεχνοκρατική Κυβέρνηση

02:15 16/01
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved