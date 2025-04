Ζελένσκι: «Θα τηρήσουμε την πασχαλινή εκεχειρία – Να συνεχιστεί και μετά τις 20/4» - Real.gr

Τι αναφέρει ο πρόεδρος της Ουκρανίας σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι με ανάρτηση που δημοσίευσε στην πλατφόρμα «Χ» ανέφερε ότι η Ουκρανία θα σεβαστεί την πασχαλινή κατάπαυση πυρός την οποία διέταξε το απόγευμα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, κατηγορώντας όμως τη Μόσχα ότι ήδη την παραβιάζει.

Επιπλέον, ο πρόεδρος της Ουκρανίας πρότεινε να παραταθεί η κατάπαυση πυρός και μετά τις 20 Απριλίου.

«Εάν η Ρωσία είναι έτοιμη να δεσμευτεί πραγματικά, η Ουκρανία θα κάνει το ίδιο – οι πράξεις της θα αντανακλούν εκείνες της Ρωσίας. Εάν εφαρμοστεί πλήρης κατάπαυση πυρός, η Ουκρανία προτείνει να παραταθεί και μετά το Πάσχα. Αυτό είναι που θα αποκαλύψει τις πραγματικές προθέσεις της Ρωσίας, επειδή 30 ώρες είναι αρκετές για να γίνουν πρωτοσέλιδα, αλλά όχι για πραγματικά μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Τριάντα ημέρες θα μπορούσαν να δώσουν μια ευκαιρία στην ειρήνη. Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τις αναφορές του ανώτατου διοικητή του στρατού, οι ρωσικές επιχειρήσεις συνεχίζονται σε πολλούς τομείς του μετώπου και τα πυρά του πυροβολικού δεν έχουν παύσει. Επομένως, δεν εμπιστευόμαστε τα λόγια που προέρχονται από τη Μόσχα», πρόσθεσε. Ο Ζελένσκι υπενθύμισε ότι τον περασμένο μήνα η Ρωσία απέρριψε την πρόταση για εκεχειρία 30 ημερών.

Δείτε την ανάρτησή του:

The corresponding proposal for a full and unconditional 30 days ceasefire has gone unanswered by Russia for 39 days. The United States made this proposal, Ukraine responded positively, but Russia ignored it.

If Russia is now suddenly ready to truly engage in a format of full and…

