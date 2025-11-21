Διάγγελμα Ζελένσκι: Η Ουκρανία βρίσκεται σε δίλημμα είτε να χάσει τον βασικό της εταίρο ή την αξιοπρέπειά της - Real.gr

Το μήνυμα του Ουκρανού Προέδρου στον λαό της χώρας του.

«Αυτή τη στιγμή είναι από τις πιο δύσκολες στιγμές στην ιστορία μας. Αυτή τη στιγμή, η Ουκρανία μπορεί να βρεθεί μπροστά σε μια πολύ σκληρή επιλογή: είτε την απώλεια της αξιοπρέπειας, είτε τον κίνδυνο απώλειας ενός βασικού εταίρου». Αυτό ήταν το δραματικό μήνυμα του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον ουκρανικό λαό μετά το σκληρό πρέσινγκ της αμερικανικής πλευράς να αποδεχθεί το ειρηνευτικό σχέδιο των 28 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ουκρανός Πρόεδρος προσθέτει ωστόσο ότι δεν θα προδώσει το εθνικό συμφέρον της Ουκρανίας και ότι θα εργαστεί γρήγορα και αποτελεσματικά με τις ΗΠΑ. Επίσης θέτει το δίλημμα ότι: «Η χώρα καλείται να διαλέξει είτε τα δύσκολα 28 σημεία, είτε ένας εξαιρετικά δύσκολος χειμώνας – ο δυσκολότερος – και περαιτέρω κίνδυνοι. Αυτή τη στιγμή, η πίεση προς την Ουκρανία είναι από τις βαρύτερες. Θα παρουσιάσω επιχειρήματα, θα πείσω και θα προτείνω εναλλακτικές, αλλά δεν θα δώσουμε στον εχθρό κανένα έρεισμα για να πει ότι είναι η Ουκρανία που δεν θέλει την ειρήνη. Αυτό δεν θα συμβεί», είπε ο Ζελένσκι προαναγγέλοντας ουσιαστικά τις επιπλέον διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ.

Οι δηλώσεις του Ουκρανού προέδρου έρχονται μετά τα δημοσιεύματα ότι οι ΗΠΑ θέλουν την υπογραφή της ειρηνευτικής συμφωνίας έως την επόμενη Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου, Ημέρα των Ευχαριστιών, αλλά και τη δημοσιοποίηση προσχεδίου των 28 σημείων, από το οποίο προκύπτει ότι το Κίεβο πρέπει να προβεί σε ιδιαίτερα σκληρές παραχωρήσεις.

Τηλεφωνική επικοινωνία του προέδρου Ζελένσκι με τον Αμερικανό αντιπρόεδρο Βανς

Στο μεταξύ, σύμφωνα με ουκρανικές πηγές ο Ζελένσκι είχε σήμερα μια τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς με επίκεντρο το αμερικανικό σχέδιο που στοχεύει στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, έγινε γνωστό από μια πηγή της ουκρανικής προεδρίας.

«Η τηλεφωνική επικοινωνία ολοκληρώθηκε πριν από περίπου μισή ώρα», είπε αυτή η πηγή, που δεν θέλησε να κατονομαστεί, σε μία ομάδα δημοσιογράφων, μεταξύ άλλων από το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.