Ζελένσκι: Η Πολωνία στοχοθετήθηκε σκοπίμως σε ρωσική επίθεση με drones - Real.gr

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σημείωσε σήμερα ότι η Πολωνία στοχοθετήθηκε σκοπίμως σε ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) στη διάρκεια της νύχτας και πρότεινε «κοινό σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας» με τους ευρωπαίους συμμάχους του.

«Αυξανόμενα στοιχεία δείχνουν ότι η κίνηση αυτή, η κατεύθυνση αυτή επιδρομής, δεν ήταν τυχαία», σημείωσε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

«Η Ουκρανία είναι επίσης έτοιμη να βοηθήσει την Πολωνία να χτίσει ένα αποτελεσματικό σύστημα προειδοποίησης και προστασίας κατά ρωσικών απειλών αυτού του είδους», πρόσθεσε ο Ζελένσκι.

Η Πολωνία ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέρριψε «εχθρικά αντικείμενα» στον εναέριο χώρο της στη διάρκεια ρωσικής επίθεσης κατά της Ουκρανίας, κάτι το οποίο γίνεται για πρώτη φορά σε αυτήν τη χώρα μέλος του NATO από τον Φεβρουάριο του 2022 που η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία.

Ο Ζελένσκι είχε υπογραμμίσει εξάλλου νωρίτερα ότι η στοχοθέτηση της Πολωνίας με τουλάχιστον 8 επιθετικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) στη διάρκεια των ρωσικών επιθέσεων τη νύχτα συνιστά ένα «εξαιρετικά επικίνδυνο προηγούμενο για την Ευρώπη».

«Σήμερα υπήρξε άλλο ένα βήμα κλιμάκωσης –ρωσοϊρανικά ‘σαχίντ’ επιχείρησαν στον εναέριο χώρο της Πολωνίας, σε εναέριο χώρο του NATO. Δεν ήταν μόνο ένα ‘σαχίντ’ κάτι το οποίο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ατύχημα, αλλά τουλάχιστον 8 επιθετικά drones στόχευσαν προς την Πολωνία», σημείωσε ο Ουκρανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο X, αναφερόμενος σε αυτά τα drones ιρανικής κατασκευής που χρησιμοποιούνται από τη Μόσχα.

«Αυτό είναι ένα εξαιρετικά επικίνδυνο προηγούμενο για την Ευρώπη», πρόσθεσε, ζητώντας από τη Δύση μια ισχυρή απάντηση.

Συνολικά γύρω στα 415 drones και πάνω από 40 πύραυλοι χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση στην Ουκρανία, η οποία εκτάθηκε σε 15 ουκρανικές περιφέρειες, στοίχισε τη ζωή σε έναν άνθρωπο στην περιφέρεια Ζιτομίρ και τραυμάτισε άλλους 3 στην περιφέρεια Χμελνίτσκι, τόνισε επίσης ο Ουκρανός πρόεδρος.

Η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι κατέρριψε 386 από τα 415 drones και 27 από τους 43 πυραύλους που εξαπολύθηκαν στη διάρκεια της νύχτας. Επίσης ανέφερε ότι κατέγραψε πρόσκρουση 16 πυραύλων και 21 drones σε 17 μέρη.

Αξιωματούχοι στην περιφέρεια Βινίτσια στην κεντρική Ουκρανία δήλωσαν ότι μη στρατιωτικές υποδομές επλήγησαν. Στη δυτική περιφέρεια Βολίν, οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών ανέφεραν παράλληλα ότι έσβησαν φωτιά που είχε επεκταθεί σε 1.000 τετραγωνικά μέτρα.

Μετά την επίθεση ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντρίι Σιμπίχα ζήτησε από τις γειτονικές χώρες να χρησιμοποιούν τα αντιαεροπορικά τους συστήματα για την αναχαίτιση εναέριων στόχων πάνω από την Ουκρανία.

«Η Ουκρανία προτείνει ένα βήμα αυτού του είδους για πολύ καιρό. Χρειάζεται να γίνει για χάρη της συλλογικής ασφάλειας», σημείωσε ο Σιμπίχα σε ανάρτησή του στο X.

