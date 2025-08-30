Ζελένσκι: Η Ρωσία αξιοποίησε την περίοδο προετοιμασίας συνομιλιών για να κλιμακώσει τις επιθέσεις - Real.gr

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε τις ΗΠΑ, την Ευρώπη και «ολόκληρο τον κόσμο» να αναλάβουν αποφασιστικότερη δράση εναντίον της Ρωσίας για τη συνεχιζόμενη εισβολή στη χώρα του.

«Αυτός ο πόλεμος δεν θα σταματήσει με πολιτικές δηλώσεις. Χρειάζονται πραγματικά βήματα», έγραψε σήμερα στο Facebook ο Ουκρανός πρόεδρος, στον απόηχο νέων μαζικών επιθέσεων κατά τη διάρκεια της νύχτας, μεταξύ άλλων στη Ζαπορίζια.

Ειδικότερα, ο Ζελένσκι τάχθηκε υπέρ της επιβολής αυστηρών κυρώσεων σε χώρες που αγοράζουν πετρέλαιο και αέριο από τη Ρωσία και συνεπώς χρηματοδοτούν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της Μόσχας. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας αναφερόταν προφανώς σε χώρες όπως η Κίνα και η Ινδία, τις οποίες δεν κατονόμασε.

Υπογράμμισε δε ότι επιπλέον κυρώσεις είναι αναγκαίες σε βάρος της ίδιας της Ρωσίας στον τραπεζικό και ενεργειακό τομέα.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε τη θλίψη του για το γεγονός ότι η Ρωσία επέδειξε για μία ακόμη φορά, μέσω των πρόσφατων επιθέσεών της με πυραύλους και ντρόουν, «την απόλυτη περιφρόνησή της για τα λόγια».

«Βασιζόμαστε στην (ανάληψη) αληθινής δράσης», τόνισε ο επικεφαλής του ουκρανικού κράτους, προσθέτοντας πως είναι ξεκάθαρο ότι η Μόσχα χρησιμοποίησε τον χρόνο που της έδωσε η Δύση για να προετοιμάσει συνομιλίες μεταξύ των προέδρων της Ουκρανίας και της Ρωσίας προκειμένου να οργανώσει νέες επιθέσεις.

Ουκρανία: Ο στρατός λέει πως έπληξε δύο ρωσικά διυλιστήρια στη διάρκεια της νύχτας – Η Πολεμική Αεροπορία λέει πως η Ρωσία εξαπέλυσε 537 drones, 45 πυραύλους

Ο ουκρανικός στρατός δήλωσε σήμερα ότι έπληξε στη διάρκεια της νύχτας διυλιστήρια στο Κρασνοντάρ και στη Σιζράν της Ρωσίας.

Ο στρατός κατέγραψε πολλαπλές εκρήξεις και πυρκαγιά στο διυλιστήριο πετρελαίου στο Κρασνοντάρ, το οποίο, όπως ανέφερε, παράγει τρία εκατομμύρια τόνους ελαφρών πετρελαϊκών προϊόντων ετησίως στην περιφέρεια Κρασνοντάρ.

Πυρκαγιά ξέσπασε επίσης στην περιοχή του διυλιστηρίου στη Σιζράν, στην περιφέρεια Σαμάρα, η ικανότητα επεξεργασίας του οποίου έφθανε τα 8,4 εκατομμύρια τόνους ετησίως πριν από τον Αύγουστο, ανέφερε ο στρατός.

Εξάλλου, η ουκρανική αεροπορία ανακοίνωσε ότι κατέρριψε 510 από 537 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και 38 από 45 πυραύλους που εξαπέλυσε η Ρωσία στη διάρκεια νυχτερινής επίθεσης.

Κατέγραψε πέντε πλήγματα με πυραύλους και 24 με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε επτά τοποθεσίες με συντρίμμια να πέφτουν σε 21 τοποθεσίες, σύμφωνα με ανακοίνωση στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram.

Ρωσία: Το υπουργείο Άμυνας λέει ότι κατέρριψε 20 ουκρανικά drones σήμερα το πρωί

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι κατέρριψε 20 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), περιλαμβανομένων 18 πάνω από την προσαρτημένη από τη Μόσχα Κριμαία, μεταξύ των ωρών 07:00 και 11:00 σήμερα.

Τα άλλα δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταρρίφθηκαν πάνω από τη δυτική ρωσική περιφέρεια Σμολένσκ.

Σε προηγούμενη ανακοίνωσή του, το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανέφερε ότι κατέστρεψε 86 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη διάρκεια της νύχτας που πέρασε.

Το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς σημειώνει ότι δεν μπορεί να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τις πληροφορίες.

ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters