Quantcast
Ζελένσκι: Η Ρωσία χρησιμοποίησε πάνω από 300 drones και 37 πυραύλους σε νυχτερινή επίθεση - Real.gr
real player

Ζελένσκι: Η Ρωσία χρησιμοποίησε πάνω από 300 drones και 37 πυραύλους σε νυχτερινή επίθεση

11:30, 16/10/2025
Ζελένσκι: Η Ρωσία χρησιμοποίησε πάνω από 300 drones και 37 πυραύλους σε νυχτερινή επίθεση

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ρωσία χρησιμοποίησε πάνω από 300 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και 37 πυραύλους σε νυχτερινή επίθεση σε ουκρανικές υποδομές.

«Φέτος το φθινόπωρο, οι Ρώσοι χτυπάνε καθημερινά τις ενεργειακές υποδομές μας», έγραψε ο Ζελένσκι στο Χ.

Νωρίτερα, η ουκρανική ιδιωτική εταιρία ενέργειας DTEK δήλωσε ότι ρωσική νυχτερινή επίθεση σε ενεργειακές υποδομές είχε ως αποτέλεσμα να διακοπεί η λειτουργία σε εγκαταστάσεις παραγωγής αερίου στην περιφέρεια Πολτάβα.

«Στη διάρκεια της νύχτας, ο εχθρός για άλλη μια φορά επιτέθηκε στις ενεργειακές υποδομές της DTEK Naftogaz με drones και πυραύλους», ανέφερε η εταιρία σε ανακοίνωση μέσω της εφαρμογής Telegram.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved