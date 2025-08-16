Ζελένσκι: Η Ρωσία ενδέχεται να εντείνει τις επόμενες ημέρες τις επιθέσεις στις πρώτες γραμμές του μετώπου - Real.gr

Quantcast
Ζελένσκι: Η Ρωσία ενδέχεται να εντείνει τις επόμενες ημέρες τις επιθέσεις στις πρώτες γραμμές του μετώπου

17:00, 16/08/2025
Η Ρωσία ενδέχεται να εντείνει μέσα στις επόμενες ημέρες τις επιθέσεις της στις πρώτες γραμμές του μετώπου, προκειμένου να δημιουργήσει ευνοϊκότερες πολιτικές συνθήκες για συνομιλίες, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Καταγράφουμε την κίνηση και προετοιμασίες ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων. Φυσικά, θα αντιδράσουμε, αν χρειαστεί, ασύμμετρα», τόνισε ο Ζελένσκι με ανάρτηση στο X μετά από συνάντηση που είχε με τον Αρχηγό του ουκρανικού Γενικού Επιτελείου Στρατού.

 

ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

