Ζελένσκι: Η Ρωσία ενδέχεται να εντείνει τις επόμενες ημέρες τις επιθέσεις στις πρώτες γραμμές του μετώπου - Real.gr

Η Ρωσία ενδέχεται να εντείνει μέσα στις επόμενες ημέρες τις επιθέσεις της στις πρώτες γραμμές του μετώπου, προκειμένου να δημιουργήσει ευνοϊκότερες πολιτικές συνθήκες για συνομιλίες, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Καταγράφουμε την κίνηση και προετοιμασίες ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων. Φυσικά, θα αντιδράσουμε, αν χρειαστεί, ασύμμετρα», τόνισε ο Ζελένσκι με ανάρτηση στο X μετά από συνάντηση που είχε με τον Αρχηγό του ουκρανικού Γενικού Επιτελείου Στρατού.

I received a report from Commander-in-Chief Oleksandr Syrskyi. The front, the defense of positions, and up-to-date information on the intentions and movements of the Russian army. We are defending our positions along the entire front line, and for the second day in a row, we have… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 16, 2025

ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters