Ζελένσκι: Η Ρωσία έπληξε ουκρανικές ενεργειακές υποδομές με ομοβροντία drones και πυραύλων - Real.gr

Ζελένσκι: Η Ρωσία έπληξε ουκρανικές ενεργειακές υποδομές με ομοβροντία drones και πυραύλων

12:30, 26/02/2026
Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πως η Ρωσία στη διάρκεια της νύχτας σήμερα εξαπέλυσε 420 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και 39 πυραύλους για να επιτεθεί στον ενεργειακό τομέα της Ουκρανίας και άλλες κρίσιμης σημασίας υποδομές.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι δεκάδες άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, τραυματίστηκαν και ζημιές καταγράφηκαν σε οκτώ ουκρανικές περιφέρειες. Οι δυνάμεις της Μόσχας στοχοθέτησαν επίσης υποδομές αερίου στην περιφέρεια Πολτάβα και υποσταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας στις περιφέρειες Κιέβου και Ντνίπρο, δήλωσε.

