Ζελένσκι: Η Ρωσία εξαπέλυσε πάνω από 3.500 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και 190 πυραύλους εναντίον της Ουκρανίας τον Σεπτέμβριο - Real.gr

10:30, 16/09/2025
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι η Ρωσία έχει εξαπολύσει μέχρι στιγμής αυτόν τον μήνα πάνω από 3.500 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) και σχεδόν 190 πυραύλους εναντίον της Ουκρανίας.

“Υπήρξαν επίσης προκλήσεις κατά των εταίρων μας”, σημείωσε ο Ουκρανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

“Πρόκειται ακριβώς για το είδος της αεροπορικής τρομοκρατίας για την οποία η Ουκρανία ζητεί κοινή άμυνα –ώστε κανένας να μην χρειάζεται να επιστρατεύει μαχητικά αεροσκάφη εσπευσμένα και να αισθάνεται την πίεση της Ρωσίας στα σύνορά του”, σημείωσε ο Ζελένσκι στην ανάρτησή του.

