Ζελένσκι: «Η Ρωσία υπονομεύει τις συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη πριν καν ξεκινήσουν» - Real.gr

Η Ουκρανία απαιτεί από τη Μόσχα να έχει στα χέρια της το μνημόνιο για την ειρήνη πριν από τις συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη.

Με ανάρτησή του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας έκανε γνωστό πως είχε συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν. Ο Ουκρανός ηγέτης εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς την Τουρκία και τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για τη συμβολή τους στις προσπάθειες για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη, υπογραμμίζοντας τον ρόλο της Άγκυρας στην οργάνωση της συνάντησης που κατέληξε στην απελευθέρωση χιλίων Ουκρανών από τη ρωσική αιχμαλωσία.

Όπως τόνισε, η επιστροφή όλων των Ουκρανών κρατουμένων από τη Ρωσία παραμένει βασική προτεραιότητα για το Κίεβο. Παράλληλα, κατήγγειλε τη στάση της Μόσχας, η οποία –όπως υποστήριξε– όχι μόνο συνεχίζει τις επιθέσεις και αδιαφορεί για τα διεθνή καλέσματα για κατάπαυση του πυρός, αλλά δεν έχει αποστείλει ούτε το υπόμνημα που είχε υποσχεθεί μετά την ανταλλαγή 1.000 αιχμαλώτων.

«Για να έχει νόημα μια συνάντηση, η ατζέντα της πρέπει να είναι σαφής και οι διαπραγματεύσεις πρέπει να είναι κατάλληλα προετοιμασμένες. Δυστυχώς, η Ρωσία κάνει ό,τι μπορεί για να διασφαλίσει ότι η επόμενη πιθανή συνάντηση δεν θα φέρει κανένα αποτέλεσμα», δήλωσε συγκεκριμένα, ο Ουκρανός πρόεδρος.

