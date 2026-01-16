Ζελένσκι: Η συμφωνία ειρήνης για την Ουκρανία μπορεί να υπογραφεί στο Νταβός - Real.gr

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας της χώρας του και μια συμφωνία ευημερίας θα μπορούσαν να υπογραφούν στο Νταβός.

Σε συνέντευξη Τύπου στο Κίεβο, εξέφρασε την ελπίδα να επιτευχθεί συμφωνία στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός, που ξεκινά αργότερα μέσα στην εβδομάδα.

Όπως ανέφερε, μια ουκρανική αντιπροσωπεία βρίσκεται καθ’ οδόν προς τις ΗΠΑ για περαιτέρω συνομιλίες, ενώ πρόσθεσε ότι αναμένει μεγαλύτερη σαφήνεια από την Ουάσινγκτον σχετικά με τη ρωσική στάση στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της ρωσικής επιθετικότητας κατά της Ουκρανίας, σύμφωνα με το Reuters.

Η Ουκρανία παρέλαβε ένα «σοβαρό» πακέτο πυραύλων αεράμυνας το πρωί ανακοίνωσε ακόμη ο πρόεδρος της Ουκρανίας.

«Μέχρι σήμερα το πρωί, είχαμε αρκετά συστήματα αεράμυνας χωρίς πυραύλους. Σήμερα μπορώ να μιλήσω γι’ αυτό ανοιχτά, επειδή από σήμερα έχουμε αυτούς τους πυραύλους», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ουκρανός πρόεδρος.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ουκρανία ενδιαφέρονται για τον τερματισμό του πολέμου, η Ρωσία είναι αυτή που παρεμποδίζει τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις σημείωσε, απαντώντας στον πρόεδρο Τραμπ. «Σε γενικές γραμμές, είναι σαφές ότι οι ΗΠΑ θέλουν να τερματίσουν τον πόλεμο αύριο. Και εμείς θέλουμε να το κάνουμε σήμερα».

Ο Ζελένσκι ξεκαθάρισε ότι η Ουκρανία χρειάζεται εγγυήσεις ασφαλείας που θα διαρκούν περισσότερο από τη θητεία του Τραμπ.

Όπως ανακοίνωσε, η ουκρανική αντιπροσωπεία κατευθύνεται στις ΗΠΑ για συνομιλίες σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας και το πακέτο ευημερίας.