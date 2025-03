Ζελένσκι: Η υποστήριξη του Τραμπ παραμένει κρίσιμη για την Ουκρανία - Real.gr

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι η στήριξη του Ντόναλντ Τραμπ παραμένει «κρίσιμη» για την Ουκρανία, μία μέρα μετά την μετωπική αντιπαράθεσή του με τον Αμερικανό πρόεδρο στον Λευκό Οίκο.

«Είναι κρίσιμης σημασίας για εμάς να έχουμε την στήριξη του προέδρου Τραμπ. Εκείνος θέλει να τερματιστεί ο πόλεμος, αλλά κανείς δεν θέλει ειρήνη περισσότερο από εμάς», τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος ο Ζελένσκι στο X.

«Η βοήθεια της Αμερικής ήταν ζωτικής σημασίας για να μας βοηθήσει να επιβιώσουμε και θέλω να το αναγνωρίσω αυτό. Παρά τον δύσκολο διάλογο, παραμένουμε στρατηγικοί εταίροι», συνέχισε.

Κάλεσε τις ΗΠΑ «να είναι ειλικρινείς και άμεσες με την Ουκρανία ώστε να κατανοήσουμε καλύτερα τους κοινούς μας στόχους».

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι εξακολουθεί να είναι πρόθυμος να υπογράψει μια συμφωνία για αμερικανική πρόσβαση στα ουκρανικά ορυκτά, παρά την ακύρωση υπογραφής μιας τέτοιας συμφωνίας-πλαίσιο χθες.

We want peace. That’s why I came to the United States, and visited President Trump. The deal on minerals is just a first step toward security guarantees and getting closer to peace. Our situation is tough, but we can’t just stop fighting and not having guarantees that Putin will…

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 1, 2025