Ζελένσκι και Φίτσο συμφώνησαν να συναντηθούν με αφορμή τη διακοπή των παραδόσεων ρωσικού πετρελαίου - Real.gr

Οι ηγέτες της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και της Σλοβακίας, Ρόμπερτ Φίτσο, συμφώνησαν κατ’ αρχήν να πραγματοποιήσουν συνάντηση, ενώ η Μπρατισλάβα κατηγορεί το Κίεβο ότι παρεμποδίζει τις ροές ρωσικού πετρελαίου μέσω του αγωγού Ντρούζμπα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ουκρανικής προεδρίας, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας ο Ζελένσκι προσκάλεσε τον Φίτσο στην Ουκρανία για να συζητήσουν τα υφιστάμενα ζητήματα. Ο Σλοβάκος πρωθυπουργός αποδέχθηκε την πρόσκληση, επισημαίνοντας ωστόσο ότι θα προτιμούσε η συνάντηση να πραγματοποιηθεί εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς να προσδιορίσει χρονοδιάγραμμα.

Ο Φίτσο ανέφερε επίσης ότι αποκόμισε την εντύπωση πως η Ουκρανία δεν επιδιώκει την αποκατάσταση της διαμετακόμισης πετρελαίου μέσω του εδάφους της. Το ουκρανικό τμήμα του αγωγού υπέστη ζημιές από ρωσικές επιθέσεις τον Ιανουάριο. Παρότι Ουγγαρία και Σλοβακία υποστηρίζουν ότι οι βλάβες έχουν αποκατασταθεί, ο Ζελένσκι άφησε να εννοηθεί ότι οι εργασίες δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί.

Από την πλευρά του, ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν πρότεινε τη σύσταση κοινής σλοβακο-ουγγρικής επιτροπής για επιτόπια διερεύνηση της κατάστασης του αγωγού. Σε μεταγενέστερη δήλωσή του, ο Φίτσο εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για την απόρριψη μιας τέτοιας πρωτοβουλίας από τον Ζελένσκι, επικαλούμενος αρνητική γνωμοδότηση των ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών.

Παράλληλα, η Βουδαπέστη εμποδίζει την έγκριση δανείου ύψους 90 δισ. ευρώ της ΕΕ προς την Ουκρανία, καθώς και νέων κυρώσεων κατά της Μόσχας, μέχρι να αποκατασταθούν οι παραδόσεις πετρελαίου.

Μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022, η ΕΕ επέβαλε απαγόρευση στις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου. Ωστόσο, ο αγωγός Ντρούζμπα —που στα ρωσικά σημαίνει «φιλία»— εξαιρέθηκε προσωρινά, έπειτα από αίτημα της Ουγγαρίας και της Σλοβακίας. Οι δύο χώρες, των οποίων οι κυβερνήσεις έχουν εθνικιστικό προσανατολισμό, επιδιώκουν τη διατήρηση των ενεργειακών τους δεσμών με τη Ρωσία.