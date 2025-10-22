Quantcast
Ζελένσκι: «Καλός συμβιβασμός» η πρόταση Τραμπ για το πάγωμα των εχθροπραξιών στις τρέχουσες γραμμές του μετώπου - Real.gr
13:12, 22/10/2025
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η έκκληση του Ντόναλντ Τραμπ προς την Ουκρανία και τη Ρωσία να σταματήσουν στις τρέχουσες γραμμές του μετώπου ήταν «ένας καλός συμβιβασμός».

Ωστόσο, αμφιβάλλει ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν θα το υποστηρίξει.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έφτασε σήμερα το πρωί στο Όσλο όπου θα συναντηθεί με τον Νορβηγό πρωθυπουργό Γιόνας Γκαρ Στέρε, ανακοίνωσε η νορβηγική κυβέρνηση.

Οι δύο ηγέτες θα συναντηθούν στο στρατιωτικό τμήμα του διεθνούς αεροδρομίου του Όσλο, διευκρίνισε το γραφείο του Στέρε.

Σύμφωνα με τη Στοκχόλμη, ο Ζελένσκι στη συνέχεια θα μεταβεί στη Σουηδία, ενώ, όπως δήλωσε υψηλόβαθμος Ουκρανός αξιωματούχος, αργότερα αυτή την εβδομάδα θα επισκεφθεί τις Βρυξέλλες και το Λονδίνο.

Η Νορβηγία δεν έχει ανακοινώσει λεπτομέρειες για το θέμα των συνομιλιών μεταξύ του Ουκρανού προέδρου και του Νορβηγού πρωθυπουργού, ενώ δεν έχει ανακοινωθεί κάποια συνέντευξη Τύπου.

«Η Νορβηγία στηρίζει την επιδίωξη της Ουκρανίας για μια διαρκή και δίκαιη ειρήνη, την οποία αξίζει ο ουκρανικός λαός», επεσήμανε σε ανακοίνωσή του ο Στέρε.

Η σκανδιναβική χώρα είναι μεταξύ των σημαντικότερων υποστηρικτών της Ουκρανίας και των προσπαθειών της να απωθήσει τη ρωσική εισβολή: το Όσλο σχεδιάζει να προσφέρει βοήθεια – πολιτική και στρατιωτική—ύψους 275 δισεκ. κορωνών (περισσότερα από 23 δισεκ. ευρώ) στο Κίεβο την περίοδο 2023-2030.

«Η υποστήριξη της Νορβηγίας στην Ουκρανία είναι στέρεη και συνεχίζεται. Είναι σημαντικό να διατηρήσουμε τον στενό διάλογο με τις ουκρανικές αρχές προκειμένου αυτή η βοήθεια να απαντά στις ανάγκες επί του πεδίου», πρόσθεσε ο Στέρε.

Στη Σουηδία ο Ζελένσκι αναμένεται να συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Ουλφ Κρίστερσον στην πόλη Λινσέπινγκ, έδρα του ομίλου Saab που κατασκευάζει το καταδιωκτικό αεροπλάνο Gripen, συστήματα όπλων και υποβρύχια.

Εξάλλου αύριο Πέμπτη διεξάγεται στις Βρυξέλλες η σύνοδος κορφής των ηγετών της ΕΕ στη διάρκεια της οποίας ελπίζουν να συμφωνήσουν σε μια μακροπρόθεσμη οικονομική υποστήριξη για την Ουκρανία. Μια συνάντηση του «συνασπισμού των προθύμων», στην οποία συμμετέχουν χώρες που υποστηρίζουν το Κίεβο, έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή στο Λονδίνο.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ- AFP 

