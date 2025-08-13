Ζελένσκι μετά την τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων ηγετών: «Ο Πούτιν μπλοφάρει-Θέλει ολόκληρη την Ουκρανία» - Real.gr

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε μετά την ολοκλήρωση της τηλεδιάσκεψης των Ευρωπαίων ηγετών ότι όλοι «οι ηγέτες που συναντήθηκαν σήμερα επιθυμούν ειρήνη στην Ουκρανία, ειρήνη στην Ευρώπη».

Συμφώνησαν σε μια σειρά αρχών ενόψει των συνομιλιών του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν την Παρασκευή, εξηγεί, και τονίζει: «Ό,τι αφορά στην Ουκρανία πρέπει να συζητείται με την Ουκρανία».

Συνεχίζει λέγοντας ότι ο Τραμπ υποστηρίζει την κατάπαυση του πυρός και τις εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία και προσθέτει: «Η Ρωσία δεν πρέπει να έχει το δικαίωμα να ασκήσει βέτο στις προοπτικές ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ».

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι ελπίζει οι συνομιλίες μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντιμίρ Πούτιν αυτή την εβδομάδα να επικεντρωθούν σε μια εκεχειρία, και προειδοποίησε τον Τραμπ ότι ο Πούτιν «μπλοφάρει» σχετικά με την επιθυμία του να τερματίσει τον πόλεμο.

«Ο Πούτιν μπλοφάρει επίσης λέγοντας ότι δεν τον ενδιαφέρουν οι κυρώσεις και ότι δεν έχουν αποτέλεσμα», λέει. «Στην πραγματικότητα, οι κυρώσεις είναι πολύ αποτελεσματικές και βλάπτουν τη ρωσική στρατιωτική οικονομία». Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα επικοινωνήσει μαζί του μετά τη συνάντησή με τον Πούτιν την Παρασκευή.

Μερτς: Οι πέντε βασικές αρχές για τις διαπραγματεύσεις στην Αλάσκα

«Η Ουκρανία πρέπει να βρίσκεται στο τραπέζι», «θέλουμε η εκεχειρία να είναι το πρώτο βήμα», «η Ουκρανία είναι έτοιμη να διαπραγματευτεί εδαφικά ζητήματα, αλλά η νομική αναγνώριση των ρωσικών κατοχών δεν τίθεται σε συζήτηση», «απαιτούνται ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας για το Κίεβο, με τις δυνάμεις ασφαλείας της Ουκρανίας να παραμένουν» και «οι διαπραγματεύσεις να αποτελούν μέρος διατλαντικής στρατηγικής η οποία θα επικεντρώνεται στην ισχυρή υποστήριξη της Ουκρανίας στην απαραίτητη πίεση σε βάρος της Ρωσίας», είναι οι πέντε βασικές αρχές τις οποίες παρουσίασε πριν από λίγο ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ενόψει της συνάντησης των προέδρων ΗΠΑ και Ρωσίας στην Αλάσκα.

Σύμφωνα με τον καγκελάριο, εάν δεν υπάρξει καμία κίνηση από τη ρωσική πλευρά στην Αλάσκα, οι ΗΠΑ και η Ευρώπη θα πρέπει να «αυξήσουν την πίεση». Επιπλέον, έχει ήδη συμφωνηθεί ότι μετά την συνάντηση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Ντόναλντ Τραμπ θα ενημερώσει πρώτα τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και κατόπιν την Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Εμείς οι Ευρωπαίοι κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να χαράξουμε την πορεία αυτής της συνάντησης προς τη σωστή κατεύθυνση. Θέλουμε ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ να πετύχει στο ‘Ανκορατζ την Παρασκευή», δήλωσε ο κ. Μερτς και πρόσθεσε ότι «υπάρχει ελπίδα για τον πιθανό τερματισμό του πολέμου.

Μακρόν: «Η βούληση των ΗΠΑ», είναι να «επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός» στην Ουκρανία

«Η βούληση των ΗΠΑ» είναι να «επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός» στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν μετά την τηλεδιάσκεψη που είχαν ο ίδιος μαζί με Ευρωπαίους ηγέτες και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Ντόναλντ Τραμπ, δύο ημέρες πριν από τη συνάντηση του προέδρου των ΗΠΑ με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν, στην Αλάσκα.

«Τα εδαφικά ζητήματα που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία της Ουκρανίας δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης, θα διαπραγματευτούν μόνο από τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι», τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος, μιλώντας από την θερινή του κατοικία στο Φορ ντε Μπρεγκανσόν, μαζί με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

«Δεν υπάρχουν σήμερα στο τραπέζι σοβαρά σχέδια ανταλλαγής εδαφών», πρόσθεσε ο Μακρόν.

Φον ντερ Λάιεν: Έχει ενισχυθεί το κοινό έδαφος Ευρώπης, ΗΠΑ και ΝΑΤΟ για την Ουκρανία

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε σήμερα ότι η Ευρώπη, οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ έχουν ενισχύσει το μεταξύ τους κοινό έδαφος αναφορικά με την Ουκρανία.

«Είχαμε μια πολύ καλή τηλεφωνική επικοινωνία», έγραψε η ντερ Λάιεν με ανάρτηση στο X μετά τη συμμετοχή στην τηλεδιάσκεψη που είχαν Ευρωπαίοι ηγέτες, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, πριν από τη συνάντηση του Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν την Παρασκευή.

«Σήμερα η Ευρώπη, οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ έχουν ενισχύσει το κοινό έδαφος για την Ουκρανία», δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προσθέτοντας ότι «θα παραμείνουμε σε στενό συντονισμό. Κανείς δεν θέλει την ειρήνη περισσότερο από εμάς, μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη».