Ζελένσκι: «O ουκρανικός λαός δεν είναι μόνος – Ισχυρή η στήριξη των χωρών της Ε.Ε.» - Real.gr

«O Ουκρανικός λαός δεν είναι μόνος», δήλωσε ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι προσερχόμενος σήμερα στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες.

Τον Ζελένσκι υποδέχτηκαν ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και η Πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Ο Ζελένσκι ευχαρίστησε τις χώρες της ΕΕ για την «ισχυρή στήριξή τους από την αρχή του πολέμου στην Ουκρανία» και τόνισε ότι «ο Ουκρανικός λαός δεν είναι μόνος του» , καθώς «το μήνυμά σας είναι ισχυρό, προς τον ουκρανικό λαό και τους πολεμιστές στο μέτωπο».

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είπε ότι σήμερα αναμένεται να ληφθούν αποφάσεις για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας, μέσα από την οποία θα ενισχυθεί και η άμυνα της Ουκρανίας. «Είμαστε εδώ για να στηρίξουμε την Ουκρανία για μια δίκαιη, συνολική και βιώσιμη ειρήνη», είπε.

Από την πλευρά της, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έκανε λόγο για μια κρίσιμη καμπή για την Ευρώπη. «Η Ευρώπη πρέπει να μπορεί να είναι σε θέση να προστατεύσει τον εαυτό της και να αμυνθεί. Με τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να βάλουμε και την Ουκρανία σε θέση ώστε να μπορεί να προστατεύει τον εαυτό της», δήλωσε η Φον ντερ Λάιεν, επισημαίνοντας το σχέδιο «Επανεξοπλισμού της Ευρώπης», που παρουσίασε η Επιτροπή πριν από δύο ημέρες και με το οποίο θα μοχλευθούν ως και 800 δισ. ευρώ.

Europe faces a clear and present danger.

We must be able to defend ourselves and put Ukraine in a position of strength.

ReArmEurope will boost defence spending, strengthen our defence industrial base and push the private sector to invest ↓ https://t.co/hSQwJ9txzh

