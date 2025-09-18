Ζελένσκι: Ο ουκρανικός στρατός σε αντεπίθεση στο ανατολικό μέτωπο - Η Ρωσία παρέδωσε τις σορούς 1.000 Ουκρανών στρατιωτικών - Real.gr

Ουκρανικά στρατεύματα πραγματοποιούν αντεπίθεση εναντίον των ρωσικών δυνάμεων στο ανατολικό μέτωπο, όπου το Κίεβο έχει ανακτήσει επτά οικισμούς, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά την επίσκεψή του στην περιοχή του Ντονέτσκ.

«Στην πραγματικότητα, οι δυνάμεις μας στερούν από τον κατακτητή (Ρωσία) την ευκαιρία να πραγματοποιήσει μια ολοκληρωμένη επιθετική επιχείρηση, την οποία σχεδίαζαν εδώ και πολύ καιρό και στην οποία βασίζονταν», δήλωσε σε βιντεοσκοπημένη ομιλία του.

Οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν ανακτήσει 160 τετραγωνικά χιλιόμετρα από την έναρξη της επιχείρησης, είπε, προσθέτοντας ότι πάνω από 170 τετραγωνικά χιλιόμετρα και άλλοι εννέα οικισμοί είχαν «εκκαθαριστεί από τους κατακτητές».

Δεν διευκρίνισε πότε ξεκίνησε η επιχείρηση. Περιέγραψε τις μάχες ως σφοδρές στην περιοχή της Ντομπροπίλια, μια περιοχή στην οποία έγινε ταχεία ρωσική προέλαση στα μέσα Αυγούστου και γύρω από το κέντρο του Ποκρόφσκ.

Το πρακτορείο Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει την κατάσταση στο πεδίο της μάχης στον πόλεμο που μαίνεται από την πλήρη εισβολή της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του 2022.

Η περιοχή του Ντονέτσκ, η οποία κατέχεται μόνο εν μέρει από τη Ρωσία, αλλά την οποία η Μόσχα θέλει να εγκαταλείψει το Κίεβο πριν από οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία, παραμένει το πεδίο των πιο έντονων μαχών.

Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα από ρωσική κατευθυνόμενη βόμβα στην πόλη Κοστιαντινίβκα, στην ανατολική Ουκρανία, κοντά στη γραμμή του μετώπου, περίπου 40 χλμ. από την Ντομπροπίλια.

Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν πλησιάσει σε απόσταση 8 χλμ. από την πόλη, η οποία εδώ και καιρό χρησιμεύει ως κρίσιμος κόμβος υλικοτεχνικής υποστήριξης για τα ουκρανικά στρατεύματα που υπερασπίζονται ένα τμήμα της πρώτης γραμμής.

Η Ρωσία παρέδωσε τις σορούς 1.000 Ουκρανών στρατιωτικών

Σημει Ουκρανία παρέλαβε τις σορούς 1.000 Ουκρανών στρατιωτικών που σκοτώθηκαν στον πόλεμο που άρχισε με την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας το 2022, κατά την διάρκεια της τελευταίας ανταλλαγής με την Ρωσία, ανέφεραν σήμερα Ουκρανοί αξιωματούχοι.

Περισσότεροί από 7.000 νεκροί, οι περισσότεροι μη ταυτοποιημένοι, έχουν παραδοθεί στην Ουκρανία τους τελευταίους μήνες, κατά την διάρκεια των πολλαπλών ανταλλαγών, που υπήρξαν αποτέλεσμα των συνομιλιών μεταξύ των δύο πλευρών στην Κωνσταντινούπολη νωρίτερα εφέτος.

Σε μια ανακοίνωση του το Συντονιστικό Συμβούλιο της Ουκρανίας για τους αιχμαλώτους πολέμου αναφέρει ότι οι αξιωματούχοι θα εργασθούν για την ταυτοποίηση των νεκρών.

