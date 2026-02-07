Ζελένσκι: Οι ΗΠΑ θέλουν να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία έως τον Ιούνιο - Real.gr

Η Ουάσινγκτον θέλει να δει τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία έως τον Ιούνιο, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοινώνοντας ότι οι αντιπροσωπείες της Ρωσίας και της Ουκρανίας έχουν προσκληθεί στις ΗΠΑ την επόμενη εβδομάδα για νέες συνομιλίες.

Οι Αμερικανοί θέλουν να τελειώσει ο πόλεμος «μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού, τον Ιούνιο», είπε ο Ζελένσκι, με τη δημοσιοποίηση των δηλώσεών του να τελεί υπό εμπάργκο μέχρι σήμερα.

«Οι ΗΠΑ προσκάλεσαν για πρώτη φορά τις δύο ομάδες Ρώσων και Ουκρανών διαπραγματευτών, πιθανώς στο Μαϊάμι, σε μια εβδομάδα», δήλωσε ο Ζελένσκι, αναφερόμενος στις τριμερείς συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη και την Παρασκευή στο Αμπού Ντάμπι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ